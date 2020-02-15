Зеленский потребовал для мовы международного статуса

15.02.2020, Мюнхен, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает от следующей встречи с лидерами Франции, Германии и России нового обмена военнопленными и заключёнными.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Мюнхене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас три года была заблокирована «нормандская встреча, но мы договорились и встретились в Нормандии (на самом деле в Париже. – ред.). Было прохладно, не только на улице. Но в результате мы встретились и получили 75 украинцев, возвращённых назад на Украину, спустя две недели после завершения этой встречи в «нормандском формате». Я думаю, что этот результат прекрасный.

И мы решили, что встретимся в апреле для того, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги. Я думаю, что украинский должен быть международным языком, и все должны говорить на нём», – отметил президент Украины.

Также он подчеркнул, что собирается на следующей встрече с мировыми лидерами обсуждать вопрос обмена пленными.

«Теперь мы будем обговаривать жизни 200 человек, чтобы их вернуть домой. Некоторые даже не знают, живы ли эти люди. А результат в том, что мы установили, что они должны быть возвращены», – добавил Зеленский.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Андрей Рудаков заявил, что вероятность встречи лидеров стран «нормандского» формата не слишком высока, поскольку Киев не выполнил большинство договоренностей по итогам прежней встречи.