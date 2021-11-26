Зеленский потребовал от Запада повлиять на Россию и продлить транзит газа

26.11.2021  18:40 (Мск), Киев,
Вдадим Москаленко.  
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Газ, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Труба, Украина
Новости Украины

Страны Запада должны совместно надавить на Россию и вынудить её продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада должны совместно надавить на Россию и вынудить её продолжить транзит газа через...

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«Я очень бы хотел, чтобы была практическая организация, например, энергетической безопасности Украины. В декабре, когда была Нормандская встреча, нам удалось договориться, и контракт поехал, газ пошёл транзитом, мы получили деньги.

Мы вместе тогда давили… договаривались, и договорились с Россией. Я благодарен этим договорённостям, всем сторонам. Это был серьёзный результат. И Германия, Ангела Меркель, сыграла важную роль. И Франция помогла в лице президента Макрона», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что «Северный поток-2» является «большой трагедией» для Киева, и потребовал у стран Запада вынудить Россию сохранить украинский транзит.

«Я бы хотел, чтобы мы могли рассчитывать на эту помощь. Я бы хотел, чтобы «Северный поток» был не просто оружием России, и не просто бизнесом между несколькими странами. Это не просто бизнес – для нас это большая трагедия. Мы можем получить ещё один ресурс, которым будет пользоваться Россия в переговорном процессе между нашими странами.

Поэтому я хочу, чтобы там было всё согласно с законодательством, чтобы мы были защищены, а США делали всё, чтобы не снимать санкции. Потому что вы же видите – мы делаем всё, чтобы обеспечить энергобезопасность Украины. Но сами не можем», – резюмировал президент.

При этом стоит напомнить, что в ходе визита в США Зеленский на встрече с американским министром энергетики называл российский газ «самым грязным в мире».

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