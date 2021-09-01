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01.09.2021 01:54 (Мск), Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., Дзен, Россия, США, Украина, Энергетика
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Комментаторы указывают на абсурдные антироссийские заявления Зеленского в США

Новости УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США допустил абсурдные антироссийские заявления, противореча сам себе....

Владимир Зеленский во время визита в США допустил абсурдные антироссийские заявления, противореча сам себе. На это обратили внимание комментаторы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наблюдатели отметили нелогичность выступления Зеленского на встрече с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм.

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«Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», – сказал Зеленский.

Однако гость из Киева тут же попросил Вашингтон помочь Украине сохранить транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

«Он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», – сообщает пресс-служба Зеленского.

«Зеленский на встрече с министром энергетики США заявил сегодня, что российский газ является «самым грязным в мире». И поэтому решительно потребовал от США помочь сохранить транзит этого «самого грязного газа» через Украину. Хм, где-то тут нужно найти логику», – недоумевает политолог Владимир Корнилов.

С ним согласен экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«На переговорах с Гренхльм – министром энергетики США Зеленский заявил, что российский газ является самым грязным из-за выбросов метана, а также коррупции и шантажа. И тут же призвал начать консультации между Америкой, Германией и Украиной с целью продолжения транзита этого газа. Выходит, наш президент бьется за право поставлять в Европу выбросы метана, коррупцию и шантаж. У них там, на Банковой есть хоть какой-то советник по формальной логике или это была реприза?» – комментирует Азаров.

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