Зеленский пожаловался, что его пытались бить микрофоном по лицу

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Одиозная пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, ставшая героиней нескольких скандалов с журналистами, «эмоционально устала», потому и толкала представителей СМИ.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, глава государства прокомментировал скандал с корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Андрушко.

«Он нападает. Ну он нападает действительно, он прыгает. Мы с ним сколько раз встречались спокойно, я всем нашим охранникам всегда кричал: «Парни, отойдите, я вас прошу, отойдите». Потому что он зашибет их просто, а они услышат, почувствуют, что мне что-то угрожает, начнут реагировать, согласно законодательства Украины.

Он не может микрофоном бить меня по лицу, просто не может. Надо везде иметь какую-то хоть этику. Я считаю, что он очень часто вел себя неэтично.

В момент, когда он как человек вел себя некорректно, Юлия, конечно же, как пресс-секретарь, не имела права так реагировать. Но эмоционально… уже была эмоциональная усталость. Она тоже человек… Она не имела права как пресс-секретарь так реагировать, но она уже не смогла как человек по-другому реагировать на господина Андрушко», – заявил Зеленский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, как на форуме YES Юлия Мендель грубо оттащила журналиста «Радио Свобода» Кристофера Миллера от президента, когда тот разговорил с главой государства.