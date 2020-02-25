Зеленский превратил Украину в аналог пирамиды МММ

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина при Владимире Зеленском превратилась в аналог финансовой пирамиды МММ – страна живет не за счет развития экономики, а лишь благодаря деньгам, которые берутся в долг.

Об этом в интервью youtube-каналу «Ukrlife» заявил экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для Украины создается сейчас очень негативное геоэкономическое пространство, – сказал Соскин. – С Россией мы не торгуем практически, 10% там идет за счет сырьевых ресурсов, но наблюдается ухудшение торговых отношений… Торговать с Белоруссией будет нечем, потому что у нее нефтепродуктов не будет, она уходит, это тоже 10% торговли Украины. С Китаем 10% торговли тоже нет, раз больше 30% уже ушло».

На ЕС, по мнению эксперта, Киеву тоже рассчитывать не следует, поскольку там рецессия. Неслучайно Франция и Нидерланды хотят принять более жесткие критерии для вступления в Евросоюз.

«Поэтому Украине надо про него (ЕС – авт.) забыть. Плюс у нас наполнять бюджет нечем в доходной части, живем только за счет заимствований, это как финансовая пирамида, хуже, чем МММ. Получается, что на этой экономической базе нет источников роста», – добавил Олег Соскин.

Ранее стало известно, что на украинском рынке продаже больше польского сала, чем собственного, а аграрный сектор перешёл на самые примитивные культуры.