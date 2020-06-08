Зеленский придумал, как давить оппозицию при помощи «цифровизации» – политтехнолог

08.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Фракция «Слуга народа» подала в Верховную раду законопроект об изменении избирательного кодекса, призванный осуществлять давление на «оппозиционных» депутатов.

Об этом в ходе пресс-конференции: «Тенденции недели: прогнозы политологов» заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подданном в Верховную раду законопроекте об изменении избирательного кодекса я уже увидел несколько интересных схем. Мне очень понравилась эта «цифровизация», точнее, использование новых программ этого продукта во время голосования.

В законе это уже прописано, и это такая схема запугивания тех, кто не договорится: «ребята, если вы с нами не работаете, значит, ваш округ будет тем местом, где мы будем тренироваться использовать программное обеспечение электронного голосования». Это подталкивание, чтобы с ними работали», – сказал Теплюк.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов заявил, что шансы партии «Слуга народа» поставить своих кандидатов в городах Украины в результате местных выборов слабеют, и местные элиты постараются использовать выборы, чтобы вернуть свое влияние.