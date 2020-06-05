Региональные элиты отберут влияние у «слуг» на местных выборах

05.06.2020, Киев, Игорь Петров

Шансы партии «Слуга народа» поставить своих кандидатов в городах Украины в результате местных выборов слабеют и местные элиты постараются использовать выборы чтобы вернуть свое влияние.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если во Львове «слуги народа» еще могут воспользоваться фактором слабеющего Садового и раскола по линии «Солидарность»- «Свобода», то в других городах, городах-миллионщиках, шансы уже стали достаточно туманными.

Если осенью 2019 года в офисе президента ходили разговоры о том, что надо проводить досрочные местные выборы, то на тот момент они бы, наверное, могли брать власть во всей Украине и с помощью одного только бренда выигрывать практически во всех населенных пунктах, во всех городах.

Сегодня на фоне вялой борьбы с коронавирусом с позиций центральной власти на местах элита отыгрывает свое влияние.

Местные элиты будут использовать выборы в октябре для того, чтобы отыграть свои позиции и показать, что они тоже представляют Украину в равной степени с центральной властью и будут и дальше вступать с ней в конфликт, как мы это видели по линии мэр Черкасс – Зеленский», – сказал Молчанов.