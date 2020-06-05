05.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Местная власть, Политика, Украина
Просмотров:

Региональные элиты отберут влияние у «слуг» на местных выборах


Шансы партии «Слуга народа» поставить своих кандидатов в городах Украины в результате местных выборов слабеют и местные элиты постараются использовать выборы чтобы вернуть свое влияние.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если во Львове «слуги народа» еще могут воспользоваться фактором слабеющего Садового и раскола по линии «Солидарность»- «Свобода», то в других городах, городах-миллионщиках, шансы уже стали достаточно туманными.

Если осенью 2019 года в офисе президента ходили разговоры о том, что надо проводить досрочные местные выборы, то на тот момент они бы, наверное, могли брать власть во всей Украине и с помощью одного только бренда выигрывать практически во всех населенных пунктах, во всех городах.
Сегодня на фоне вялой борьбы с коронавирусом с позиций центральной власти на местах элита отыгрывает свое влияние.

Местные элиты будут использовать выборы в октябре для того, чтобы отыграть свои позиции и показать, что они тоже представляют Украину в равной степени с центральной властью и будут и дальше вступать с ней в конфликт, как мы это видели по линии мэр Черкасс – Зеленский», – сказал Молчанов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть