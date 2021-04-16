Зеленский признался, что контролирует смерти жителей Донбасса

16.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Шесть лет прошло с момента убийства киевского писателя Олеся Бузины, а его убийцы не просто находятся на свободе, но и обласканы украинской властью

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, что для нас, дончан, самое главное, что продолжаются убийства мирных жителей, при этом Зеленский, президент Украины прямо признается, что эти смерти контролируемые.

Сегодня еще, если вспоминать все убийства, после создания сайта «Миротворец» и занесения известных личностей, оппозиционеров, ровно 6 лет назад на пороге своего дома был убит бывший народный депутат Украины Олег Калашников. Кто-то может рассказать из украинцев, как следствие идёт? И никто не знает, нет его. То есть, вообще не упоминается это дело, нигде ни судов, ни следствий», – отметил эксперт.

Также он напомнил, что сегодня – ровно шесть лет со дня убийства журналиста и писателя Олеся Бузины.

«Сегодня мама престарелая, больная обратилась к украинцам, к россиянам, всем, кто помнит, помнил, читал, читает Олеся, помянуть. Там хотя бы как-то дело идёт, мы хотя бы знаем. В чём цинизм ситуации, что все знают имена убийц? Причём я почти не сомневаюсь, что они связаны и с тем убийством Калашникова. Миротворец призвал, пошли и начали убивать.

Причём действующие на тот момент сотрудники МВД Авакова, силовики. Пошли, убили Олеся Бузину, все знают, что они не просто на свободе -обласканы властью Порошенко, теперь обласканы властью Зеленского. Чтобы нам ни рассказывали, государство Украина продолжает убивать и игнорировать правосудие в отношении убийц тех известных людей, которые были расстреляны на Украине», – сказал Корнилов.

Так, ранее, несмотря на гибель мирных жителей, в том числе детей, и непосредственно убийство гражданского лица накануне в ДНР украинским снарядом, Зеленский заявил, что контролирует ситуацию.

«Вопрос Донбасса рассматривался тайно, детали я не могу вам рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть действительно вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова, это самое главное», – заявил президент Украины по итогам заседания СНБО.