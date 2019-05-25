Зеленский проигнорировал Волкера и Коломойского

25.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Объявив досрочные парламентские выборы, президент Украины Владимир Зеленский не прислушался к мнению олигарха Игоря Коломойского, которого считают близким к новому главе государства.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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«Вполне вероятно, что Зеленский в самом деле дерзнул игнорировать предостережение спецпредставителя США Волкера, возражавшего против сомнительного назначения Богдана на пост главы АП. Вполне вероятно, что Зеленский действительно проигнорировал совет Коломойского обменять отказ от досрочных парламентских выборов на изменение избирательных правил», – отмечает издание.

По словам источников издания, Коломойский считал, что прежняя схема позволит его главному врагу Порошенко провести избыточное количество своих людей по «мажоритарке».

«А вот у Зеленского, по мнению олигарха, как раз наоборот, возникла бы проблема с поиском необходимого количества увесистых одномандатников. И одиозный возвращенец якобы предлагал новому хозяину Банковой добиваться от Рады, в первую очередь, отказа от «мажоритарки», – утверждается в публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в указе президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины выборы нового состава парламента назначены на 21 июля.