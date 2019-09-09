Зеленский пытается отобрать у Медведчука место переговорщика с Москвой

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Угроза закрытия телеканала «NewsOne» используется окружением президента Владимира Зеленского для давления на главу политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, который должен стать сговорчивее в плане публичной критики действий украинской власти и передачи официальному Киеву переговорных каналов с Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня складывается впечатление, что кто-то, но уже не Порошенко, сегодня стимулирует эти дела против «NewsOne». Говорят, что за этим может стоять часть групп влияния Зеленского, тех ФПГ, которые поддерживают Зеленского. Есть основания говорить о том, что за этим кроется попытка начать новый передел информационного рынка Украины, тот передел, который мы видели в 2014, 2010, 2004 году. И дело «NewsOne» – это только начало более масштабной атаки на холдинг Козака по переделу информационного рынка.

Что касается самих обвинений, я вам скажу, что они в значительной мере несостоятельны. Фактически канал обвиняют в том, что гости канала что-то сказали в эфире. Если следовать этой логике, то в Украине можно закрыть все каналы, потому что в некоторых эфирах звучит от некоторых гостей восславление Адольфа Гитлера, некоторые каналы показывают шествие «СС Галичины» – это все прямо запрещено законом.

Во многих эфирах звучит нецензурная ругань или высказывания против ромов, евреев, другие ксенофобские высказывания, и никто не имеет претензий к этим каналам. Поэтому мне кажется, что эти претензии в значительной мере надуманы. Это вообще не дело Нацсовета – анализировать, существуют ли в эфирах телеканалов разжигание национальной ненависти и розни, поскольку соответствующую статью Уголовного кодекс ведет Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел…

Мне кажется, что это дело рассыплется в судах, но станет предметом для торгов с информационной группой Козака-Медведчука, и станет элементом давления на эти медиа, к деятельности которых сегодня крайне чувствительна команда Зеленского», – отметил политолог.

«Я не думаю, что цензура сегодня возможна в Украине. Она больше была возможна при Порошенко. Пока она маловероятна. Но каждый такой элемент давления на телеканал имеет другие цели: сделать токсичным эти медиа, чтобы туда не ходили гости, чтобы собственники сами шли на переговоры, и чтобы журналисты телеканала или любого другого медиа занимались самоцензурой – меньше критиковали кого-то, были осторожнее и испуганнее. Поэтому даже без формальной цензуры это всегда имеет влияние на работу медиа», – пояснил эксперт.

По его мнению, таким образом украинский президент Зеленский хочет «отодвинуть» Медведчука, чтобы лично решать с Москвой и политические, и экономические вопросы.

«Сегодня идет очень жесткая конкуренция за каналы коммуникации с Москвой. Проще говоря, кто будет переговорщиком между Украиной и Россией. У Зеленского есть своя команда – Ермак и Пристайко, которые должны вести эти переговоры. Есть группа «Приват», которая тоже хочет быть переговорщиком и посредником в этой ситуации. И есть «Оппозиционная платформа» и Медведчук, который уже является длительное время посредником.

И вот идет борьба за право коммуницировать с Кремлем. Это же не только политические аспекты, это торговля на миллиарды долларов ежегодно. Это серьезная экономика, и эта борьба является причиной кризиса между властью и «Оппозиционной платформой», между Зеленским и Коломойским в том числе, и эта борьба может предопределять разные формы давления, в том числе и атаку медиа», – резюмировал политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков рассказал, что недавний обмен между РФ и Украиной во многом произошел благодаря Виктору Медведчуку, которого так и не удалось, несмотря на все старания президента Зеленского, выдавить с переговорной площадки между двумя странам