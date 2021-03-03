Зеленский пытается превзойти Порошенко в кровожадности

03.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, наплевав на голосовавших за него граждан, предпринимает попытки завоевать популярность среди электората Петра Порошенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко, давая оценку внесенным в Верховную раду законопроектам, признающими жителей Крыма и ЛДНР «коллаборантами», поражающие их в правах и предусматривающие серьезную уголовную ответственность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Зеленский уже давно демонстрирует устойчивое желание захватить электорат Петра Алексеевича Порошенко. Ему плевать на тех, кто голосовал за него, на эти более чем 70 процента, которые его поддержали на президентских выборах, потому что он был «не Порошенко». Ему не дают покоя те 25 процентов, которые голосовали за Порошенко. Оба законопроекта о коллаборационизме, что «ЕС» что «Слуг народа» – законопроекты о мыслепреступлении. Ты неправильно подумал, сказал, оценил историческое событие, ты засомневался в официальной трактовке – ты должен сидеть», – подчеркнул наш собеседник.

По его словам, Донбассу по большому счету плевать на эти законодательные инициативы.

«Донбасс не существует в украинском правовом поле. Конечно, там масса своих проблем, там идут боевые действия, но там нет проблемы под названием «украинское правовое поле», где последние семь лет полный беспредел. И даже тот факт, что эти законопроекты предложили, внесли на голосование в Раду, отдаляет перспективы мирного урегулирования на Донбассе, равно как и законопроект о реинтеграции, который был внесен пару месяцев назад. Но Донбасс по этим законам не живет и жить не будет. А вот кого будут бить – так это тех, кто находится на подконтрольной Киеву территории», – резюмировал Семченко.

Читайте также: «Весь Крым выслать в Сибирь!» – во Львове предвкушают введение в действие закона о «коллаборантах».