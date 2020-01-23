Зеленский рассмешил Жириновского

23.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина – нищая, разворованная страна, погрязшая в гражданской войне. На этом фоне заявления руководства государства о перспективах прийти на замену выходящей из Евросоюза Великобритании выглядят смешно.

Об этом в своем блоге заявил депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский политик назвал Украину «страной Лимония» – ироническим сравнением с местами лишения свободы в СССР.

«Зеленский говорит, что Украина может занять место Великобритании в ЕС. Это смешно. Выходит богатая, развитая страна, а вместо нее предлагают нищую, разворованную и погрязшую в гражданской войне страну. Украина – «Страна Лимония», чудес и беззакония», – говорится в сообщении Жириновского.

Ранее Зеленский заявил: «Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?».

«ПолитНавигатор» писал, что президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе выступил перед полупустым залом, где рассказал о «недолюбленности» Украины и разразился антироссийской риторикой.