Зеленский с аппетитом заглотнул крючок Путина – киевский еженедельник

21.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Кремле определили президента Украины Владимира Зеленского как «наркомана любви» и начали против него информационно-психологическую операцию.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», по мнению которого, недавний обмен задержанными лицами между Москвой и Киевом отнюдь не является свидетельством того, что президент РФ поддался дипломатическому обаянию нового украинского президента.

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«Это, как всегда, путинская «многоходовочка». Вернув Вышинского, заполучив Цемаха, продемонстрировав «жест доброй воли» и сняв (хотя бы на время) один из токсичных вопросов в отношениях с Западом, освободив знаковых украинских «заложников Кремля», Путин в то же время забросил Зеленскому эмоциональный крючок, который тот, очевидно, заглотнул с аппетитом», – отмечается в публикации.

Издание утверждает, что в Кремле и на Лубянке уже давно составили психологический портрет нового украинского президента, собрали информацию о его слабостях, болевых точках и пристрастиях, просекли его зависимость от народной любви и заметили страстное желание быстрых результатов.

«Зеленский определен как «наркоман любви», зависимый от аплодисментов публики/электората. Цена мира обывателей не интересует, ею озабочены лишь граждане. В России делают все для повышения общественных ожиданий в Украине от нового главы государства, создавая для него внутриполитический прессинг: в информационно-психологических операциях тамошние обитатели мастера», – приходит к выводу «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Путин заставил Зеленского сыграть по своим правилам.