Зеленский сдает назад после ультиматума Козака

12.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинские власти осознали, что в случае атаки на республики Донбасса ВСУ придется иметь дело с регулярной российской армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет обозреватель Михаил Ростовский.

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«Хотя Украина, по словам ее лидеров, «не приемлет шантаж и агрессивные действия России», она, как выясняется, очень даже хорошо понимает язык ультиматумов. Именно такой вывод во всяком случае можно сделать, исходя из реакции киевских начальников на заявление заместителя руководителя кремлевской администрации Дмитрия Козака о том, что Москва не намерена бросать на произвол судьбы граждан РФ в мятежных республиках Донбасса», – пишет Ростовский.

Он обращает внимание, что если еще 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил, что украинская армия готова к наступлению, то уже 9 апреля заявил о неприемлемости силового сценария, чреватого огромными потерями.

«Одновременно риторика поменялась и у Владимира Зеленского. Процесс отказа президента Украины от имиджа «голубя мира» внезапно застопорился. Вместо бряцания оружием Зеленский вдруг начал рассуждать в социальных сетях о необходимости восстановления перемирия в Донбассе», – добавляет автор.

По его мнению, на украинскую сторону повлияло выдержанное в подчеркнуто мягких и неагрессивных тонах заявление Дмитрия Козака о том, что Россия будет защищать своих граждан в Донбассе.

«У украинских лидеров, похоже, все-таки все в порядке со «зрением»: они смогли рассмотреть «большую дубинку», которая незримо присутствовала в руках главного российского переговорщика с Киевом в момент, когда он делал это заявление.

В переводе с «политического языка» на общепонятный слова кремлевского чиновника означают следующее: если армия Украины атакует Донбасс, ей придется иметь дело не с «местным ополчением», как согласно официальной версии, это было во время предыдущего раунда боевых действий, а с вооруженными силами России», – отмечает обозреватель.

Он также считает, что использованная Козаком формулировка не оставляет возможности для ее двойного толкования.

«Кремль прочертил красную линию, заход Киева за которую означает открытый переход конфликта между двумя странами в стадию прямого военного противостояния. Поняв все это, Зеленский воспользовался предложенным ему способом сдать полный назад», – резюмировал Ростовский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Козак заявил, что возобновление боевых действий Киевом станет началом конца Украины.

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