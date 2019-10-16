Зеленский скатывается в худшие проявления хунтарей времен Порошенко-Турчинова

16.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Донецкая и Луганская Народные Республики после государственного переворота 2014 года в Киеве имеют куда большую государственную легитимность, чем нынешний режим на Украине.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил депутат Народного совета ДНР, историк Мирослав Руденко.

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«Соглашусь с теми оценками, которые дал глава Донецкой Народной Республики. Действительно, надо понимать, что новая-старая власть с новыми лицами продолжает ту же государственную традицию, которая началась после госпереворота.

Грубо говоря, преступник захватил какое-то здание и объявляет его своей собственностью, потом объявляет некие действия по легитимизации, попытался оформить документы на это здание, но, по факту, это происходило на глазах у миллионов людей, и они знают, что преступник является преступником.

Как бы он ни пытался узаконить свое положение, я имею в виду выборы Зеленского и прочее, то все это – традиция условной «государственной власти» после госпереворота, она нелегитимна в этом отношении.

О чем тогда можно говорить? По сути, о разговоре с нуля, о том, чтобы переучреждать Украину. Речь о том, что готов ли Киев в этом участвовать, согласиться, что, по сути, у них не больше легитимности, чем у Порошенко или чем у и.о. президента Турчинова, где легитимность стремится к нулю.

В то же время, в Донбассе легитимность значительно выше, потому что это результат волеизъявления народа, результат референдумов до появления ДНР и ЛНР. И эта мера вынужденная, потому что в столице произошел переворот, и нелегитимный режим начал военную операцию против несогласных с этим жителей Донбасса.

У Донбасса не было другого пути, воля народа подтверждена референдумом, и республики, таким образом, получили легитимацию.

Что получила Украина? Несколько псевдовыборов Порошенко и потом Зеленского, легитимность которых невысока», – пояснил он.

По мнению парламентария, Минские соглашения давали шанс новой украинской власти легитимизироваться, однако такая возможность была проигнорирована Киевом, избиравшим путь своих предшественников.

«Минский процесс открывает возможности для разговора с чистого листа, но Украина продолжает настаивать на своем, что только у них все полномочия, легитимность и власть, как будто бы не было переворота, не было внешнего вмешательства, как будто все об этом забыли! Но Донбасс об этом не забыл, он пять лет за то, чтобы отстоять свое мнение, платил очень высокую цену.

Поэтому мы не забудем, что киевский режим нелегитимен. А они вместо того, чтобы идти по пути политического урегулирования, выдвигают дополнительные требования – «распуститесь».

Если их истинная переговорная позиция такая, что ничем не отличается от позиции Порошенко и предыдущей власти, то извините, вот и наша позиция. Если нет разговора на равных, то о чем тогда говорить?

Устами Дарки Олифер, по сути, озвучено требование к Донбассу о капитуляции – «распуститесь, разойдитесь, станьте в угол и просите прощения». Эта логика ущербна изначально. Легитимности у нынешней Украины нет. Они неконституционным путем пришли к власти – и президентская ветвь, и Верховная Рада, которая с этим согласилась, и судебная система, – все это нелегитимно.

Нужно договариваться с нуля, и путь для этого – Минский процесс. Если нет, тогда Донбасс просто заявит свою позицию и будет искать другие пути для обретения субъектности на международной арене. Большая часть жителей республик только перекрестится, если Украина выйдет таким образом из минского процесса, и Донбасс пойдет своим ходом в родную гавань», – резюмировал Мирослав Руденко.

Напомним, ранее пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сделала провокационное заявление о том, что выполнение Киевом политического блока Минских соглашений возможно только при условии «роспуска квазигруппировок Л/ДНР».