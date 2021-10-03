Зеленский снова напрашивается на встречу с Путиным

03.10.2021 23:32 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Окружение Владимира Путина якобы мешает встретиться со своим украинским коллегой, опасаясь «непредвиденных результатов» переговоров в формате «с глазу на глаз».

Такими фантазиями в ходе брифинга во Львовской области поделился президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё раз подтверждаем – мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Но мне кажется, что окружение президента России не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в принципе согласен на встречу в любом формате. Однако добавил, что будет обсуждать на такой встрече любые удобные для него вопросы.

«Тем не менее, я готов к встрече в Нормандском формате. Я в принципе готов к любой встрече, потому что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе развязывания трагедии в Донбассе и вопросов Крыма. Уверен, если завтра Украины скажет: «давайте не обговаривать те или иные вопросы», встречу можно приблизить. Но пока что позволить себе такого мы не можем. Пока что следует сосредоточиться на конкретной agenda (повестке – прим.) как пойдёт встреча. Считаю, что там, в любом случае, будет результат. Должен быть. Потому что России и российскому народу он также нужен», – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что для встречи с Владимиром Путиным украинский президент должен осудить реальных преступников Майдана, прекратить войну в Донбассе, начать диалог с ЛДНР, и разобраться с нацистами.

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что Зеленский напрасно делает ставку на демонстративную наглость во внешней политике.

«Хороша ли наглость во внешней политике, которую ставит себе в заслугу Зеленский? Видимо, он считает наглость вторым счастьем, но, например, газовая политика Украины говорит об обратном. Сколько бы на словах страны Европы ни поддерживали Украину, на деле балканские страны и Австрия получают газ через Южный поток, т.е. в в обход Украины. Теперь – Венгрия. К ним скоро присоединятся и другие страны. Украинскую ГТС ждет печальное будущее», – комментирует Пушков.