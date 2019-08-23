Зеленский снова прогнулся под карателей

23.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Созданное под давлением украинских националистов и боевиков «АТО» так называемое министерство по делам ветеранов будет сохранено и получит нового руководителя.

Об этом в ходе «Международного волонтерского и ветеранского форума» заявил украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что действительно нужно срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. Также мы действительно ждем от вас кандидатуру, которая является авторитетом, и которая действительно может возглавить министерство.

Мы объединили комитеты Верховной рады, но это не значит, что исчезает их функционал. Заверяю, что новая Верховная рада будет делать все необходимое для защиты ваших прав, и все необходимые законы обязательно будут приняты. При офисе президента Украины создается совет волонтеров, и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров», – рассказал президент.

После этого президент завершил свою речь лозунгом украинских националистов.

«Я могу вам гарантировать на 100% одно – наше отношение к вам будет основываться на трех вещах: это уважение, уважение и еще раз уважение. Слава Украине!», – обратился Зеленский к собравшимся.

Напомним, что впервые Зеленский прогнулся украинскими националистами, когда после его встречи с боевиками и волонтерами «АТО» лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объявил о том, что анонсированного ранее референдума по вопросу Донбасса не будет, а Россия является «оккупантом».