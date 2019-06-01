Партия Зеленского: Россия – оккупант, референдум отменяется

01.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Все члены команды нового украинского президента Владимира Зеленского считают Россию «оккупантом», отличаться может лишь риторика разных представителей новой власти, но смысл остается общим. Итоги анонсированного ранее референдума по будущему Донбасса не будут обязательными, да и сам плебисцит, похоже, следует отложить.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил глава партии «Слуга народа», экс-руководитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой-то отличной позиции в позиции администрации Президента, команды Владимира Александровича Зеленского нет. Мы все прекрасно понимаем, кто оккупировал Крым, кто оккупировал фактически Донбасс, и кто делает те вещи, при том не только в Украине, а и во многих других государствах, которые подвергают в шок цивилизованные государства.

Да, риторика может как-то отличаться, но на то мы и люди, чтобы у каждого были свои слова», – сказал Разумков.

Глава партии Зеленского дал понять, что после встречи нового президента с боевиками и «волонтерами» АТО анонсированного ранее референдума по вопросу Донбасса в ближайшее время не будет: «Естественно, по таким вопросам проводить референдумы нельзя. Они могут носить какой-то консультативный характер, но я думаю, что сегодня это не в повестке дня».