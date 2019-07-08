Зеленский со страху уподобился Парубию со справкой – Коцаба

08.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Реакция одиозных украинских политиков в лице спикера Верховной Рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана на планировавшийся телемост между украинским каналом «NewsOne» и российским «Россия-1» была понятна изначально, однако президент Владимир Зеленский удивил своим выпадом.

Об этом в своём YouTube-блоге заявил журналист «NewsOne» Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже не удивляюсь Парубию, Гройсману, Зеленскому. Кстати, по поводу Зеленского мне странно, чего влез туда? Просто бы проигнорировал, и всё, нормальная же народная дипломатия планировалась», – подчеркнул он.

Журналист также выразил уверенность, что вскоре «партия войны», которую представляют Парубий с Гройсманом, получит в новой Раде минимум депутатских кресел.

«Партия войны, если и зайдёт в парламент, то минимально, она будет в оппозиции. А партия мира или хотя бы те партии, которые декларируют мир, они будут в большинстве. Надеемся, они большинство сформируют и всем этим клоунам, которые на этом разжигании вражды, на войне становились миллионерами, а миллионеры становились миллиардерами – их эпоха окончилась. Как говорится, «остаточне прощавай» всем этим Пете, Парубию, Гройсманам и тому подобному. Телемосты все равно будут, я вам это обещаю», – отметил Коцаба.

Напомним, ранее Андрей Парубий пообещал сорвать телемост и «ликвидировать врага».