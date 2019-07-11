Зеленский со своим Будапештским форматом накличет Украине «Мюнхенский сговор 2.0»

11.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в «будапештском» формате по вопросу мира в Донбассе можно принять., предложив Мюнхен в качестве площадки для нового «сговора», где Украину никто спрашивать не будет.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё раз по поводу заявления про «надо поговорить», которое вчера сделал #ПётрАлексеевичЗеленский. Кроме того, что, видимо, после очередного прихода «президент» забыл, что Тереза Мэй, которую он приглашает на эту встречу, будет премьером ещё пару дней от силы (он-то не знает, но неужели в Зе-команде нет никого, кто хоть как-то следит за ключевыми мировыми событиями?) Он в очередной раз этим заявлением показывает, что Украина не субъект международного права, а его объект.

В связи с этим, предлагаю перенести такую встречу, если она состоится, из Минска в другой город на букву М – Мюнхен. Ведь Зе не может не понимать, что если состоится встреча по Украине между США, Англией, Францией, Германией и Россией, то Украину, как в своё время Чехословакию, никто ни о чем спрашивать не будет.

Трамп, Джонсон (скорее всего), Макрон, Меркель и Путин, большие мальчики и девочки, встретятся в закрытой комнате, порешают судьбу Украины за неё, а потом позовут украинцев (которых в это время, чтобы не грустили в предбаннике, возможно Нуланд будет кормить печеньками) и объяснят им волю сильных мира сего! И это и есть результаты Майдана, и 5 лет Потрошенко с его другом Чугункиным – полная и тотальная зависимость Украины от третьих сторон!» – написал Журавко.

Кроме того, он подчеркнул, что единственный шанс для Киева показать свою субъектность как государства – начать прямой диалог о мире с республиками Донбасса.

«Как бы это странно не показалось, единственная возможность сейчас показать суверенитет Украины и её статус субъекта, это начать прямые переговоры с ДНР и ЛНР! Вот тут у Украины будет статус не наблюдателя, чью судьбу решают другие, а реального и ключевого игрока в переговорном процессе!

Более того, сам Запад этого от нас просит. Не весь – Берлин и Париж – те, с кем нам реально работать на нашей общей Европе (а мы же цэ Эуропа), а не ЛГБТ сообщества Северной Америки, которым чем хуже дела на нашем континенте, тем лучше им», – добавил экс-нардеп.

«Данные переговоры между Киевом, Донецком и Луганском вернут Украине статус самостоятельного игрока, который сам отвечает за свою судьбу. Также прямые переговоры сгладят наши противоречия как с Парижем и Берлином, так и с Москвой, что даст толчок для совместной экономической деятельности, которая оживит нашу экономику, вырвет нас из лап североамериканских колонизаторов, которым глубоко плевать на Украину, мы им нужны лишь для того чтобы гадить в их пользу в Европе. Ну и таким маленьким бонусом, прямые переговоры остановят обстрелы, а значит смерть, кровь, ранения и слезы украинцев с обеих сторон!

А это, именно то, что в свое время обещал Владимир Александрович Зеленский, пока не превратился в Петра Алексеевича Зеленского. Вот только народ уже один раз проголосовал против Петра Алексеевича, и если Зе продолжит его путь, то и через 1,5 недели так же проголосует против партии «Слуга Порошенко», – подытожил Журавко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Великобритания уже поддержала идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске.