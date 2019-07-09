Британия поддержала идею Зеленского о встрече в Минске с Путиным

09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Великобритания “приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского достичь прогресса в урегулировании конфликта на Донбасе” и призывает Россию к сотрудничеству, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил представитель Форин-офиса в ответ на просьбу британских СМИ прокомментировать приглашение Зеленского встретится в Минске с российским лидером Владимиром Путиным.

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“Мы приветствуем готовность Президента Зеленского добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины и призываем Россию конструктивно взаимодействовать. Мы продолжаем поддерживать Минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках нормандского формата”, – заявили в Форин-офисе.

Напомним, ранее ПолитНавигатор сообщал, что Зеленский в видеообращении пригласил Путина на встречу в Минске, где также ожидает встретиться с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мей, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном. Эту идею уже поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко.