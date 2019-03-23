Зеленский согласовал с США информационную войну против ЛДНР

23.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский заявил, что получил поддержку от американцев своей идеи создания русскоязычного канала, который бы вещал на Донбасс и Крым, убеждая местных жителей, что им лучше возвращаться в националистическую Украину, нежели тяготеть к России.

Об этом Зеленский рассказал в эфире телеканала «ICTV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нам нужно начать серьезную информационную войну и победить в ней, и это возможно, потому что это без жертв. Я предложил американским коллегам, и они поддерживают такую инициативу.

Люди, которые живут на оккупированной территории Донецка и Луганска, должны вернуться в поле понимания, что они украинцы. Нужно сделать мощный русскоязычный канал, который был бы международным, и вещал бы на территорию Крыма, Донецка и Луганска, Европы, США и Израиля, который показывал бы прагматично и правильно реальные новости, реальную жизнь в Украине, что у нас происходит.

Мы бы говорили: «Ребята, вас обманули. У вас забирают язык, но язык не являлся причиной эскалации России, единственное, на чем вас поймали, что у вас хотят забрать русский язык». Я бы целенаправленно это делал.

Я считаю, что мы должны платить им пенсии. Понятно, что они приезжают на территорию Украины, получают и уезжают, но большая часть людей отрезана от этого, я бы вернул это.

Общаясь с экспертами в области экономики, они говорят, что это может быть большая потеря для бюджета нашей страны, но это тоже наша страна. Если мы говорим, что Луганск и Донецк – это тоже наша страна, то нужно это делать. Нужно вернуть всевозможные ключики к их пониманию – «мы помним о вас, вы наши, вы запутались, мы – одна страна».

Параллельно я бы упирался в развитие нашей страны и показывал крымчанам, тем, кто в Донецке и Луганске: «Посмотрите, как надо. Посмотрите, как мы можем».

Мне кажется, что волна из Донецка и Луганска перейдет в Россию. И любые потрясения, которые есть на этих территориях, когда люди начнут сомневаться, им надо пускать это в мозг постоянно, тогда они сами нам очень сильно помогут вернуть эти территории, я уверен», – считает Зеленский.

При этом комик отметил, что единственной возможностью возвращения Крыма под контроль Украины остается только смена власти в РФ.

«Ну а Крым вернется – мы же с вами понимаем когда. Когда будет смена власти в России. Наш президент сказал, что после второго тура выборов он вернет Крым, я не представляю, как это сделать», – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского о необходимости украинизации молодого поколения русских жителей Украины, а также о ведении пропаганды против ЛДНР и переговорах по Донбассу только с участием США и Великобритании – следствие общения самого рейтингового кандидата в президенты с западными политиками.