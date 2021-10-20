Юрист: Зеленский показал, что только лохи хранят деньги на Украине

20.10.2021 16:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже два года обладает абсолютной полнотой власти , но до сих пор не доверяет Украине свои личные деньги и пользуется офшорами.

Об этом в эфире канала «Наш» заявил украинский юрист, общественный активист и эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Зеленский до сих пор держит офшоры – это фиаско его политики. Если ты держишь уже 2 года абсолютную полноту власти, тут все твои, даже спикер Верховной рады уже твой. Мэров ещё не назначают, но они не влияют на законодательство. Поскольку Зеленский держит свои активы на офшорных счетах, значит, что для него Украина – сафари, он тут охотится, а дом там, где деньги. Когда Гетьманцев со слезами на глазах рассказывает о «налоговой амнистии», так Зеленский должен был первый прийти и сказать: «Я закрываю все офшоры, потому что теперь Украина – рай», – сказал эксперт.

Кроме того, юрист отметил, что таким образом Зеленский самолично создаёт из Украины образ крайне непривлекательного государства, из которого необходимо бежать.

«Офшоры появляются по двум причинам: если ты не веришь этой стране, или даже когда ты официально минимизируешь налоги – значит, ты веришь, что их тут украдут, потому что там они будут лучше лежать. Ваше величество президент, если вы держите свои деньги там, то тут должны держать деньги только те, кто не могут зарегистрировать офшор? В таком случае, любой умный человек сделает простой вывод: «Только лохи работают на Украине, а все умные люди держат деньги за границей». Это на самом деле убивает любую возможность изменения отношения к Украине», – заключил Друзенко.

Напомним, ранее спонсируемый Джорджем Соросом «Консорциум журналистов-расследователей» опубликовал «Досье Пандоры» – сведения о финансовых махинациях влиятельных политиков мира. Среди них оказался и Владимир Зеленский.