Зеленский станет худшим президентом Украины

15.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно сдаст суверенность своей страны и превратит её в неоколонию Запада.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский за год доказал, что он может стать если не последним президентом независимой Украины, то, во всяком случае, худшим. Хуже него, после него, могут быть только главы неоколониальной администрации, которые будут выполнять чужие распоряжения, касающиеся страны.

А сам он окончательно может привести к утрате Украиной своей субъектности, превращению де-юре суверенного государства к состоянию неоколонии де-факто. Это самое страшное», – возмутился он.

Напомним, накануне Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом так называемый антиколомойский закон о банках, который сделает деятельность Нацбанка неподсудной, а также продаст Западу всю финансовую систему страны.