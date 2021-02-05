Русская вакцина покоряет Запад. Германия уже капитулировала

05.02.2021, Москва, Александр Ростовцев

Полной неожиданностью для всего мира стала неспособность коллективного Запада противостоять пандемии «короны» и разработать в кратчайший срок собственную эффективную вакцину.

Расползание заразы по планете и связанный с нею экономический кризис подталкивают правительства искать экстренные выходы из сложившейся ситуации. Практика показывает, что на данный момент в мире существует только одно действенное средство, способное погасить распространение «короны» – российская вакцина «Спутник V».

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Иностранные конкуренты «Спутника» до сих пор не могут похвастаться ни высокой эффективностью, ни отсутствием побочных эффектов, ни нормальными условиями хранения, ни, что немаловажно, дешевизной.

Тем не менее, на Западе и в ориентированных на него странах против первой в мире вакцины от COVID-19 была развязана настоящая травля. Причина понятна: борьба с пандемией потребует миллиарды долларов расходов, львиная доля которых придётся на вакцину. Соответственно, государствам, обладающим развитой фармацевтической промышленностью, очень хочется самим откусить толстый шмат от этого пирога.

Специалисты упрекали Центр им. Гамалеи, разработчика «Спутник V», главным образом за быстроту появления и регистрации вакцины. По их представлениям, эффективное средство борьбы с «короной» должно появиться ближе к середине 2021 года, поскольку препарат требует долгих и тщательных клинических исследований

В медицинских кругах звучали трезвые голоса, объясняющие быстрое решение Центра им. Гамалеи на пандемический вызов, но их не услышали за трескотнёй и воем, развязанных «самыми свободными СМИ».

Дело в том, что «Спутник V» синтезирован не с нуля. За основу взята хорошо проверенная технология, показавшая несколько лет назад отличный результат в лечении лихорадки эбола и ближневосточного респираторного синдрома. Эти орешки оказались не по зубам западным фармгигантам.

В основе «Спутник V» использованы человеческие аденовирусные векторы, несущие в себе часть ДНК COVID-19. Аденовирусы – переносчики ОРВИ. В вакцине они живые, но неспособные к заражению.

Для усиления иммунного ответа производится повторная вакцинация, но уже другим вектором аденовируса, через 21 день после первой прививки.

Интересно, что разработанная Центром им. Гамалеи технология синтеза вакцин на платформе векторов аденовируса человека вот уже 12 лет успешно применяется в Китае для лечения опухолей, широко освещена в медицинской литературе и набрала массу положительных отзывов специалистов.

Впрочем, причиной для пересмотра отношения к «Спутник V» на Западе стала не отменная репутация Центра им. Гамалеи, а публикация в авторитетном медицинском журнале «The Lancet», подтвердившая высокую эффективность и безопасность российской вакцины по результатам собственных клинических испытаний, проведённых ещё в сентябре прошлого года.

До января 2021 года на Западе всё ещё надеялись, что Pfizer, Astrozeneca или Moderna заткнут «Спутник» за пояс, но практика применения их скороспелых препаратов показала, что фармгиганты не могут обеспечить эффективность и безопасность своих решений.

Глядя на скандалы с летальными исходами и массовыми обмороками, колеблющиеся страны стали всё чаще обращать свой взор на российскую вакцину. Так, например, правительство Армении, объявив своим фаворитом в борьбе с «ковидом» шведско-британскую компанию Astrazeneca, внезапно передумало и начало забрасывать удочки в Москву насчёт поставок «Спутника».

Крутившая носом Турция также передумала закупать опасную микстуру у Pfizer и начала переговоры о собственном производстве российской вакцины.

В ноябре прошлого года минздравы более 50 стран мира не стали дожидаться милостей от богатых и именитых, сделав выбор в пользу «Спутник V».

С Китаем Россия проводит обмен опытом по разработке вакцин от «ковида», а с Бразилией подписано соглашение на поставку 50 млн доз. Помимо России, «Спутником» уже вакцинируют население Ирана, Венгрии, Аргентины, ОАЭ, Венесуэлы, Палестинской автономии.

В конце прошлого года общий объём заявок на российскую вакцину оценивался в 1,2 млрд доз. Выполнить в короткий срок такой мощный заказ Россия не в состоянии. Поэтому ведутся переговоры как о продаже готовых вакцин, так и о локализации их производства в странах с развитой фарминдустрией. По приблизительным оценкам, за пределами нашей страны ежегодно будут синтезировать не менее 500 млн доз «Спутник V». Одним из крупнейших производителей нашей вакцины готова стать Индия.

Программа вакцинации от «короны» в Евросоюзе стала примером государственного идиотизма в действии. За исключением Венгрии, сделавшей быстрый и однозначный выбор в пользу производства «Спутник V» своими силами, остальные страны содружества принялись ждать у моря погоды. Вскоре медики забили тревогу, ибо на горизонте замаячила третья волна пандемии ещё более заразных и смертоносных штаммов из Британии, Бразилии и ЮАР.

И вот уже министры здравоохранения федеральных земель Германии начали осторожные разговоры, что было бы неплохо рассмотреть российский «Спутник V» в качестве запасного варианта, пока западные технологии преодолеют возникшие проблемы. Страсти подстегнули сообщения в прессе о тайных турах высокопоставленных чиновников и бизнесменов в Москву, на укол. По слухам, послы западных государств в Москве вакцинированы «Спутником» чуть ли не поголовно.

В течение последней недели – полторы в Германии началось переобувание в прыжке политиков и средств массовой информации. Пресса и телевидение готовят общественное мнение к предстоящей вакцинации российским «Спутником».

2 февраля в прессе выступила Ангела Меркель, наконец-то разглядевшая «хорошие данные о русской вакцине».

Изменилась сама тональность подачи информации и теперь обитатели ЕС с промытыми антироссийской пропагандой черепушками полностью дезориентированы – куда бежать, чем прививаться.

В немецких СМИ прикрутили фитилёк и уже меньше разводят копоти вокруг посадки Навального. В новостях дают сюжеты, сводящиеся к тому, что Россия – не такая уж и отсталая страна с достаточно развитой медициной, самоотверженными и квалифицированными врачами и передовыми технологиями. Раздаются призывы дружить и достроить, наконец, «Северный поток – 2», наплевав на «русского националиста», которым почему-то окрестили либерального Лёху.

Оно и понятно. Толерантным не до жиру – надо срочно спасать экономику и поторопиться, наконец, до осенних выборов нового канцлера с массовой вакцинацией теряющего терпение населения.

Для примера, в новостях «Тагесшау» телекомпании ARD был показан сюжет о спасении ребёнка на Ямале. Для вящего воздействия на эмоции зрителей видеоряд с вертолётом скорой помощи, современной медицинской аппаратурой и профессиональными врачами шёл в сопровождении драматической музыки.

Всё это настолько не вязалось с привычным тюканьем по мозгам зрителей о плохих русских, всеобщей российской разрухе и подозрительных вакцинах, что германские обыватели заволновались и начали выражать недоверие своим эластичным властям.

Впрочем, германские СМИ остались верны себе, не забывая разбавлять статьи о России порциями чернухи. Например, издание Die Welt, в соответствие с линией партии на продвижение «Спутник V» в массы, проводит параллели и сообщает, что Россия с 1957 года (с момента запуска первого искусственного спутника Земли) не могла удивить западные страны прорывными технологиями. И вот только теперь смогла.

В новостях уже обсасывается возможный старт производства российской вакцины компанией IDT Biologica, ранее получившей от федерального правительства 100 млн евро на те же цели, но так и не осилившей задание.

Если принять во внимание, что ЕС – это Германия, в скором времени следует ждать поворота остальной Европы лицом к России. Во всяком случае, до тех пор, пока вакцинация не даст долгожданный результат на просторах содружества. Дальше-то, конечно, снова-здорова повернутся привычной стороной, но сейчас правила приличия требуют ненадолго показать личико.

Несмотря на это, триумфальное шествие по миру вакцины «Спутник V» объективно выгодно России. Это и деньги, и слава, и усиление авторитета страны в международном масштабе.

Ну, а пока западные фармгиганты чешутся, в России на подходе ещё две вакцины: «ЭпиВакКорона» новосибирского ПО «Вектор» и Центра им. Чумакова, технологически отличающиеся от «Спутника», но также двухкомпонентные.

Так, вакцина Центра им. Чумакова содержит химически обезвреженный вирус COVID-19 с определёнными свойствами, обнаруженный у одного из пациентов «Коммунарки», относящаяся к классическому типу вакцин.

«ЭпиВакКорона», пожалуй, самая интересная среди российских препаратов со 100% гарантией формирования иммунного ответа. Вакцина содержит три искусственно синтезированных пептидных белка «короны» и в ней нет частей вирусного ДНК.

В Минздраве РФ обещают, что прививки двумя новыми вакцинами начнутся в марте-апреле 2021 года.

Три эффективных вакцины от «ковида», разработанные и готовые к производству менее чем за год – большая победа российской медицинской науки и биотехнологий, вполне сравнимая с нашими первыми победами в космосе. Россия отвыкла, истосковалась по таким достижениям. Очень хочется, чтобы их было как можно больше.