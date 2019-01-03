Зеленский ускорит процессы, запущенные Порошенко – политолог

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Заявление украинского шоумена Владимира Зеленского о намерении участвовать в президентских выборах было продиктовано украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом на своем YouTube-канале заявил украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И тогда, и сейчас Владимир Зеленский работал под одним хозяином. Сейчас Зеленский у нас рассматривается как кандидат в президенты. Он осчастливил нас своим решением идти в президенты Украины буквально за несколько минут до наступления нового года. Хотя, я думаю, что решение было принято как раз не Владимиром Зеленским, а хозяином телеканала «1+1», по совместительству хозяином многих заводов, газет и пароходов Игорем Валерьевичем Коломойским», – сказал Семченко.

При этом он добавил, что свежая кандидатура Зеленского является уловкой, которой планируют привлечь голоса украинских избирателей.

«Знаете, что здесь самое цепляющее? Он же, падла, эксплуатирует нашу надежду, что придет нормальный человек, мы пойдем за этим человеком, будем ему всецело помогать и вместе построим новую жизнь. Но он же не из этих, он совсем из других… Я уж не знаю, что ему обещано за участие в этой авантюре, но я не верю в Зеленского.

Очень интересное выступление получилось у Зеленского, потому что в этой речи он не врал, он говорил об изменениях в Украине, а изменения могут быть не только в лучшую, но и в худшую сторону. У нас постоянно меняется жизнь. Вам нравится эта жизнь? Зеленский ускорит, он ускорит все те процессы, которые запустил Петр Порошенко», – считает политолог.

При этом эксперт не смог назвать другого кандидата на украинских выборах, которому можно было бы доверить будущее страны.

«Слушайте песенки Володи – будет у вас веселый президент. Хотя я надеюсь, что не будет ни веселого, ни пьяного, ни с косой, а будет нормальный человек. Имени его я еще не знаю, но надеюсь, что он появится», – резюмировал Семченко.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады и экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук набросился на Александра Семченко в прямого эфире одного из украинских телеканалов.