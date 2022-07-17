Глава «СБУ в Крыму» оказался «агентом Путина»: Что стоит за массовым арестом русских шпионов на Украине

Новости Украины

В Киеве – очередное резонансное задержание. На сей раз наручники надели на Олега Кулинича. Этот незнакомый широким массам гражданин до марта нынешнего года возглавлял базировавшееся в Киеве управление СБУ в несуществующей уже восемь лет Автономной республике Крым, а после начала российской СВО внезапно вышел из доверия у Зеленского и был уволен с должности.

С учетом факта задержания надо полагать, в промежутке между мартом и июлем бывшие коллеги Кулинича из управления «Д» совместно с ГБР усиленно рыли носом землю в поисках доказательств его вины в инкриминируемой ему госизмене. И вот теперь, стало быть, по логике, нашли.

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О важности мероприятия по задержанию Кулинича говорит тот факт, что по информации киевского издания «Страна» при нем присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк. В «избушке» говорят о «самоочищении»:

«Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который наносит вред государственной безопасности Украины. Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Подчеркиваем: в СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, многие из которых сейчас защищают Украину на фронте с оружием в руках. Мы же продолжаем курс на очищение Службы: предателям не место в СБУ», – говорится в релизе украинской спецслужбы, напомнившей посполитым о том, что «противодействие спецслужбам РФ и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из главных направлений деятельности СБУ».

И действительно, из песни слов не выкинешь: независимо от того, реальная это шпиономания или враги народа исключительно выдуманные, однако «российских агентов» в украинской власти в последние месяцы ловят пачками. Тут и высшие должностные лица оборонных предприятий (вспомним известный случай с ведущим инженером-конструктором «Антонова»), тут и шпионы, укорененные в секретариате Кабмина и в Торгово-промышленной палате, и в самом СБУ – в марте Зеленский лишил званий и попер со службы оказавшихся «предателями» начальника главка в Херсонской области и замначальника всей СБУ, позже задержанного в Сербии.

Особняком стоит резонансное дело нардепа Деркача, по версии СБУ курировавшего целую шпионскую сеть, готовившую перехват власти после начала российского вторжения, тут и не менее резонансное дело против помощника нардепа от харьковского «Слуги народа» Юрия Здебского, якобы работавшего на ФСБ и сливавшего русским разведданные.

«Помощник нардепа находился на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Дмитрия Зубарева. Своему российскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб деньги от 1,5 до 4 тысяч долларов. «Вознаграждение» возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения. Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа, а информацию передавал через зашифрованный канал электронной связи», – утверждают в СБУ.

И перечисленное – лишь верхушка айсберга. По аналогичным обвинениям только в епархии СБУ сегодня проходят сотни людей – от генералов и нардепов – до простых директоров школ.

Понятно, что перед нами – кампанейщина в стиле наркома Ежова, когда запущенный маховик поиска врагов работает уже независимо от своих создателей – в режиме самонастройки и самонаводки. А вновь арестовываемые «сдают» тех, кто остался на воле, раскручивая эту спираль шпиономании дальше.

Понятно и то, что потребность во врагах, которые мешают жить и подсыпают стекло в масло – объективна в условиях отсутствия громких и при этом несимулятивных побед, которые сегодня режим Зеленского предъявить обществу просто не может. Намедни обделался даже глава Минобороны Резников, признавшийся, что погорячился с широко анонсированным обьявлением скорой «деоккупации Херсона», и вообще наступления на юг. Мол, это всего лишь планы, и ничего такого «вот прям щаз» не предполагается, а если кто подумал иначе, то он, Резников, не виноват – его просто неправильно поняли.

В такой ситуации крайне важно переключить внимание общества на другие объекты. Особенно – на фоне стабильно унылых вестей с Донбасса, где ВСУ уже привычно теряют поселок за поселком, и просвета в череде бесконечных отступлений на заранее подготовленные позиции пока не видно.

«Враги народа» играют роль удобного громоотвода, с одной стороны демонстрируя зримые успехи властей, которые бдят, а с другой – запугивая потенциальных критиков той же власти, которые трижды подумают, прежде чем сказать что-то такое, что приведет их в список «российских шпионов» со всеми вытекающими малоприятными последствиями.

Что касается задержания Кулинича, с которого мы начали этот разговор, то в Киеве говорят, что это может быть логическим продолжение «подкопа» под позиции главы Службы Ивана Баканова, от которого на Банковой давно хотят избавиться. Напомним, одной из невысказанных вслух, но проговариваемых «оффрекордс» претензий к Баканову является сдача украинского юга, которой глава СБУ то ли содействовал, то ли просто ее проворонил в силу профнепригодности.

Кстати говоря, «управление СБУ в АРК» – структура хоть и бумажная, ведь предмет ее полномочий вообще находится по факту в другом государстве, однако же вполне задействованная в сборе разведданных как из открытых источников, так и от оставшихся в Крыму украинских «закладок» – и насчет общей ситуации на полуострове, и насчет подготовки российской военно-политической машины к тем или иным действиям на украинском направлении.

В этой связи, мог Кулинич знать о готовящемся наступлении сил СВО из Крыма 24 февраля? Вполне мог. Как говорится, законам природы такое предположение не противоречит, а значит, возможно. А если знал, но не сообщил наверх, то как назвать такого чиновника? Я к тому, что сугубо теоретически Кулинич мог быть и российским агентом. Во всяком случае, это выглядит логично.

Другое дело, что если так, то он был плохим агентом. Агентом, которого раскрыли.

В этой связи соображение следующего плана – если среди сообщений о пойманных и разоблаченных российских шпионах хотя бы десятая доля правды, то это очень плохо для российской разведки и соответствующих служб, занимающихся Украиной. Потому что означает неэффективность агентурной работы, если агентов «палят» десятками. Или же наличие на каком-то из ее этапов и звеньев серьезного трабла, требующего устранения для повышения эффективности такой работы в дальнейшем.

Нужно учитывать еще и то обстоятельство, что нынешняя СБУ – это во многом если не филиал ЦРУ или Ми-6, то, во всяком случае, структура, сильно завязанная на англоамериканцев. Структура, чьи аналитики и оперативники пачками проходят тренинги и курсы повышения квалификации за океаном. А некоторыми операциями СБУ вообще, как говорят, напрямую руководят в качестве внешних советников спецы из Лэнгли или из Лондона.

Так что недооценивать противника не стоит. При всех огрехах в своей работе нынешняя СБУ даром свой борщ не ест.