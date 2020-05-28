28.05.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский уже не понимает, что происходит на Украине


Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует, что он не владеет ситуацией в своей стране.

Об этом в беседе с «Комсомольской правдой»заявил проживающий в Донецке журналист и политолог Андрей Бабицкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, исходят из последних заявлений Зеленского, никаких надежд на продолжение мирных переговоров с Украиной нет.

«Судя по его последней пресс-конференции, Зеленский абсолютно не владеет ситуацией, ему не интересно. Он с трудом понимает, что происходит в стране. В этих условиях, гражданские и военные действуют на свое усмотрение. А в армии Украины немало людей, которые считают, что война на Донбассе – не просто мобилизующий инструмент, это целеуказание для всей страны. Война позволяет не забыть, что Россия – «вековечный враг», – говорит журналист.

Также собеседник издания убежден, что Зеленский «не имеет никакой реальной власти».

«Мы хорошо помним, как 9 декабря 2019-го, президенты Украины, России, Франции и Германии лично согласовали дальнейшие действия на Донбассе. И все ждали выполнения обязательств, взятых Зеленским. Но украинские националисты прочертили красные линии, за которые Зеленскому нельзя заходить. И он не посмел. И отказался от всех пунктов «минских соглашений», – сказал Бабицкий.

Он добавил, что Зеленский даже усилил позиции националистов и продолжил их политическую повестку, продлив запрет российских соцсетей на Украине и введя санкции против российских музеев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть