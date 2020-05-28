Зеленский уже не понимает, что происходит на Украине

28.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует, что он не владеет ситуацией в своей стране.

Об этом в беседе с «Комсомольской правдой»заявил проживающий в Донецке журналист и политолог Андрей Бабицкий.

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По его словам, исходят из последних заявлений Зеленского, никаких надежд на продолжение мирных переговоров с Украиной нет.

«Судя по его последней пресс-конференции, Зеленский абсолютно не владеет ситуацией, ему не интересно. Он с трудом понимает, что происходит в стране. В этих условиях, гражданские и военные действуют на свое усмотрение. А в армии Украины немало людей, которые считают, что война на Донбассе – не просто мобилизующий инструмент, это целеуказание для всей страны. Война позволяет не забыть, что Россия – «вековечный враг», – говорит журналист.

Также собеседник издания убежден, что Зеленский «не имеет никакой реальной власти».

«Мы хорошо помним, как 9 декабря 2019-го, президенты Украины, России, Франции и Германии лично согласовали дальнейшие действия на Донбассе. И все ждали выполнения обязательств, взятых Зеленским. Но украинские националисты прочертили красные линии, за которые Зеленскому нельзя заходить. И он не посмел. И отказался от всех пунктов «минских соглашений», – сказал Бабицкий.

Он добавил, что Зеленский даже усилил позиции националистов и продолжил их политическую повестку, продлив запрет российских соцсетей на Украине и введя санкции против российских музеев.