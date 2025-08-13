Зеленский в Берлине: Путин блефует со своим наступлением! Надо больше жёстких санкций

Войска ВС РФ продвигаются по всему фронту, и это неслучайно накануне встречи на Аляске Путина и Трампа.

Об этом в Берлине заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам: Путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта. Россия пытается изобразить, что способна оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание.

Также Путин блефует, якобы санкции им неважны, что они не работают. В действительности санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике…

Путин точно не хочет мира. Он хочет оккупации нашего государства, мы все это понимаем, Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира. Не только американские, но и европейские санкции. И вместе наш союз партнёров сможет остановить войну Путина», – вещал Зеленский.

