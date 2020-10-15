Зеленский в день УПА сбежал из Киева от разъярённых нацистов

15.10.2020, Москва, Владимир Гладков

В случае спровоцированной Западом горячей фазы «войны с Россией», галичане искренне убеждены, что они наряду с натовскими хозяевами Украины будут только указывать и посылать на убой остальных украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину сегодня целенаправленно сдают и делают государством-инструментом военной политики, британской политики, американской. И сегодня Зеленский ничего не скрывает, он говорит: мы делаем всё для интеграции со стандартами НАТО, мы делаем всё, чтобы украинские ВС были интегрированы, работали с натовцами и их странами, они это всё делают.

На фоне летающих B-52, на фоне заявлений Кулебы о британском десанте, об открытии военных баз. Уже нет иллюзий, потому что уже даже в поздравительных речах они говорят о том, что Украина должна воевать с Россией, Украину готовят на заклание.

Британцы не будут воевать, британцы будут указывать, куда идти, американцы будут указывать, куда идти. А всевозможные украинцы будут идти, причём, западенцы будут больше всего уверены, что будут идти схидняки, а западенцы будут самые умные и тоже указывать, куда идти – так, как это сейчас и происходит на Украине. Вот к этому готовят Украину.

Самое страшное сегодня, когда он (Зеленский – ред.) поехал на Донбасс – чего он туда поехал? Побухать с «атошниками»? Они там за столом хорошо сидят, раздать им ордена. Он какое отношение имеет к этому? Какое он имеет отношение как человек к армии, к ВС?

Ну, приехали, заодно и с Киева сбежать, чтобы ему на голову не прибили этот проект закона о коллаборантах. Хорошо спрятался», – заявил Мирошник.