Зеленский в Одесском художественном музее: Почему без бахил?

31.10.2021 23:16 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

К речам Зеленского о покорении Украиной космоса, мирового океана и Антарктики, произнесенных во время визита в Одессу, добавить нечего. По причине совершенства этого галлюциноза, способного расцветить собой всяк скучный делирий.

И, тем не менее, остался пункт его одесских гастролей, заслуживающий особого внимания. Ибо одно дело — сумрачное сознание президента, и совсем другое — то, на что он действительно может повлиять. А именно — будущее Одесского художественного музея, которому Зеленский присвоил статус национального и рекомендовал дать ему имя Александра Ройтбурда, скандально известного художника, активиста майдана, писавшего картины, которые нельзя показывать детям.

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Одесский художественный музей — как много воспоминаний в сочетании этих слов! Часть сути одесситов. Именно здесь мой дед, художник, учил меня, как правильно, с какого расстояния, рассматривать картины, здесь были получены первые азы отличий живописи от графики и прочих простейших вещей, только судьба распорядилась постигать их в святая святых, на великом.

Поэтому первое, что я подумала, увидев, как президент шарится по музею, это «почему без бахил?!». Да, в детстве нам всегда выдавали бахилы — неважно, вдвоем вы пришли или классом. И вид соответствующий нужно было иметь — как в театр. А тут смотришь: один чувак помят, с развязанными шнурками и в пиджаке как из задницы — министр культуры Александр Ткаченко, а второй как всегда — «Ди-ли, ди-ли, динь, пришел Петрушка!»… Владения «свои» осматривают. Без бахил.

Однако такой диссонанс наблюдался не только в жизни, но и в официозе на президентском сайте. Например. «Глава государства осмотрел экспозиции работ Ивана Айвазовского и Василия Кандинского». Заметьте, что не работы авторства Сирка, Дурка и Пацюка. При этом сайт сообщает, что «собрание музея включает в себя коллекции и произведения искусства общенационального значения». На самом деле — мирового значения, скрытого от глаз по причине обесценивания сокровищ, к чему как раз «общенациональное» и привело. Зеленский, ты же сам недавно подписал закон о «коренных народах», фактически о титульной нации, согласно которому к первому сорту относятся некие этнические украинцы и крымские татары. Так что дидухи там к «своему» причисляй и баш-явлукъ. А про Кандинского с Айвазовским можно было бы и промолчать. Чтобы не позориться.

Но вот вам еще прекрасного: «В Одесском национальном художественном музее постоянно проходят публичные мероприятия, в частности посвященные реализации прав и свобод человека и раскрытию потенциала украинской культуры».

И правда, с некоторых пор такие мероприятия стали проходить, а именно с 18-года, когда Ройтбурд незаконно получил должность директора музея. И первое же, что сделал, это организовал в нем выступление панк-группы «Хамерман уничтожает вирусы», участники которой скакали по музею в трусах и фашистских касках с рогами. Как есть права, свободы и украинский потенциал — тут не поспоришь. Только Айвазовский с Кандинским в гробах перевернулись.

К слову, после кончины Ройтбурта его поклонники не только не забыли эту добрую традицию, но и продолжили. Правда, они называют это поминками. Непрекращающимися такими поминками, когда в музее происходят закрытые вечеринки для своих с обязательным собранием городских сумасшедших, простите, активистов, и попытками протащить в музей хуторянство в виде фестивалей брынзы, попоек и прочих придумок для раскрытия «украинского потенциала», который до Майдана упорно не хотел раскрываться в Одессе.

Поэтому когда после национализации правительство выделило на ремонт музея больше 142 миллионов гривен, то радость за сохранность полотен омрачилась осознанием того, что это все равно будет не для людей, а для того, чтобы единомышленники Ройтбурда, радующиеся убийству одесситов 2 мая, с комфортом бухали. А там и акционизмом можно будет вжарить — спалить музей к чертовой матери. Ведь на перформанс все можно списать.