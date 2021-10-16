Одесса-мама, обесчестят ли тебя ещё раз?

16.10.2021 15:50 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Ша, спокойно! Несмотря на слезы радости и слюни восторга, которые украинская «патриотическая общественность» размазывает по всему интернету — ура, Зеленский присвоил Одесскому художественному музею имя Ройтбурда! — информация не совсем соответствует действительности. Просто патриоты привыкли врать. Ну, да — их президент нанюхался кокса (но, может, нет — может, просто дебил) и поручил облгосу и облсовету пока только «отработать вопрос о присвоении музею имени Александра Ройтбурда».

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А что он действительно присвоил музею, так это статус национального. Сие подразумевает государственные дотации, например, на ремонт, и прочие шанежки. Понятно, конечно, как наместники гаранта в Одессе в виде губернатора и депутатов облсовета данный вопрос «отработают». Несерьезно отнесутся, так шанежек не будет. Хотя…

Именно депутаты облсовета вступили когда-то в официальную схватку с Ройтбурдом— и за его кандидатуру на пост директора музея не голосовали, и в суд подавали, когда на их мнение было плевать, и т.п.

И не надо, кстати, парировать детским лепетом: «Нельзя поливать дерьмом покойного». Во-первых, я не депутат облсовета, во-вторых, дерьмом кидался как раз Ройтбурд на своих полотнах. И умер для многих, так и не родившись — обыватель и правда не видел его ранних работ, зато прекрасно слышал несущиеся изо всех щелей высказывания почившего о жертвах 2 мая и их родственниках — столь уничижительные, столь чудовищные, что смотреть, чего он там намалевал, желание отпадало. Естественным совершенно образом.

Парировать «вы ничего не понимаете в современном искусстве» тоже не советую. Я очень даже понимаю — кубик, шарик, Чебурашка без ушей, уши без Чебурашки… Оно дебильно, но не обязательно же делать «современное искусство» таким, чтоб от него сблевануть хотелось! А коли талант играет на нижних чакрах — поддержка майдана, издевательства над людьми, которых убили за убеждения, гениталии на картинах — то и обыватель предсказуем. Винарка имени Ройтбурда — норм. Сортир имени Ройтбурда — норм. Музей, открытый в Одессе 122 года назад, первую коллекцию которому подарила Петербургская Академия художеств — нет!

Напомню, что по результатам соцопроса Украинского института будущего двухнедельной давности, однозначно против возможного переименования художественного музея в музей Ройтбурда выступили 43% одесситов, еще 8% ответили, что «скорее не поддерживают данную инициативу», и только 9 % заявили, что с ней согласны.

Напомню также, что на этот же опрос сослался и мэр Одессы Геннадий Труханов, когда ему предъявили подозрение и чуть не арестовали (сейчас он «гуляет» под залогом в 30,2 млн гривен»). Из-за сложившейся, безусловно, беспредельной ситуации, Труханов обратился к одесситам за поддержкой, он выступил с неподдельной дерзостью к нынешним хозяевам Украины. И одесситы разделили его гнев… Так чем не повод напомнить о результатах опроса по Ройтбурду, не назначить общественные слушания на тему «Пачкать или не пачкать именем говнописца легендарный музей?»… Не буду даже продолжать, ибо знаю ответ. Да и отмазаться всегда можно: «Я же на поводке, под уголовкой». Ну точно, как с именем Маршала Жукова, отобранного у проспекта — «вернем, восстановим историческую справедливость!». И что, где?..

А что до указа Зеленского, то знаете, беллетристика и кино знавали немало примеров, когда после бурных возлияний люди просыпались и понимали, что и страуса они своего любимого кому-то подарили, и казино, и любовницу. Да что кино! Хрущев вон и в жизни целый Крым подарить умудрился! Но я к чему: Вова, рано или поздно все равно придется протрезветь. Да там, в бегах, будет поздно — тебя уже крокодилы где-нибудь на островах доедят, породы «американский аллигатор». Ты мелкий, тебя есть удобно.