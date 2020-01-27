Зеленский в Польше подло предал своих избирателей и народную память – эксперт

27.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Прошедшая в русофобских мотивах встреча украинского президента Владимира Зеленского с польским коллегой Анджеем Дудой стала одним из звеньев формирования новой международной повестки в рамках всеобщего переписывания истории и реабилитации нацизма.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский говорил о 38-м годе, но он ничего не говорил о 33-м годе, где тоже небольшая куча националистов собиралась в Мюнхене в каком-то ресторанчике, какой-то там Гитлер, который потом сжигал людей. Ничего не говорится о том, что – то же самое происходит на Украине, что то же самое происходит в Польше и формирует повестку. Ярослав Качиньский, который является лидером националистов-радикалов, по сути, формирует сейчас политическую повестку.

Если бы Зеленский был честен перед собой, можно было говорить что угодно, сидя перед зеркалом на кухне. Но когда он это говорит от имени всего украинского народа…», – возмутился политик.

При этом он отметил тот факт, что Зеленский, несмотря на собственное еврейское происхождение, усиливает поддержку праворадикальных группировок в своей стране, делая их некой новой военной «элитой» Украины.

«Есть люди, которые действительно воевали, которые прекрасно понимают, что сегодня происходит на Украине. И то, что он сегодня сказал, приехал домой, и тут же батальоны Авакова получают индульгенцию заниматься международной деятельностью и международной разведкой, получают финансирование.

Люди, которые убивали на Донбассе, они получают полное преимущество перед другими, перед теми же ВСУ, которые просто воевали, выполняя приказы. Эти ребята сегодня, по сути, являются костяком, «белой костью» на Украине, и на них ориентируется Зеленский.

Именно поэтому он испугался, несмотря на свою национальность, боялся прийти в Израиль и честно посмотреть в глаза», – резюмировал Маркелов.

Напомним, ранее российский политолог Сергей Станкевич заявил, что Израиль должен защитить достижения антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом, который снова поднимает голову в современном мире и пытается восстановить свои позиции.