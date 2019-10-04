Зеленский включил дурака в присутствии Лукашенко

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопросы по поводу работы своего пресс-секретаря Юлии Мендель и закрытия оппозиционных телеканалов.

Так, во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресса попросила Зеленского ответить на вопросы, подчеркнув, что журналисты не хотели бы потасовки с оскандалившейся Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

– Можно, чтобы нас не толкали, потому что мы к вам уже не рвемся, – с иронией спросил один из журналистов.

– Да никто никого не толкает. Вы потом говорите на пресс-секретаря, что толкают. Сейчас никто вас не толкает. Давайте уважать друг друга. Во-первых, давайте, как Украина, уважать другую страну, Белоруссию. У нас встреча сегодня с президентом, поэтому по вопросу чего у вас?, – спросил Зеленский.

– Телеканалы ZIK, NewsOne и 112, – попытался задать вопрос журналист.

– Мы не занимаемся этим. Вы же знаете прекрасно, как я отношусь к свободе слова, – ушел от ответа Зеленский.

– Господин Владимир, очень странная ситуация, что именно с вашим приходом мы имеем такую ситуацию со свободой слова, – продолжил журналист.

– Свобода слова? Вам что-то запрещают говорить?, – ответил вопросом на вопрос президент.

– Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания хочет лишить лицензии. А можно вашу реакцию, пожалуйста?, – настаивали на ответе представители СМИ.

– Мы будем разбираться с Нацсоветом по этому вопросу, они сказали, что что-то там просрочено. Всего еще не знаю, – коротко заявил Зеленский.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттащила журналиста «Радио Свобода» Кристофера Миллера от президента, когда тот разговорил с главой государства.

Ранее она буквально грудью бросилась на защиту своего шефа Владимира Зеленского от назойливого корреспондента спонсируемой Госдепом США радиостанции «Радио Свобода» Сергея Андрушко.