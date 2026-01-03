Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия не согласится на заморозку военного конфликта, подразумевающую сохранение бандеровского режима и уход его под официальный НАТОвский зонтик, Украина будет готова к «другому пути».

Об этом заявил киевский диктатор Зеленский, комментируя журналистам сегодняшние переговоры с приехавшими советниками из стран НАТО.

«Если наши партнеры не вынудят Россию остановить войну, будет другой путь. Защищаться. И в этот момент будут нужны свежие силы. Поэтому я веду параллельную перезагрузку всех структур. На всякий случай», – сказал Зеленский, поясняя кадровые перестановки в руководстве Украины.

Основной темой встречи с НАТОвскими советниками стали т.н. «гарантии безопасности» для нынешнего режима, причем, как уточнил Зеленский, эти гарантии должны быть официально закреплены решениями парламентов т.н. «коалиции желающих», двухсторонним соглашением с США, а также будущим членством в ЕС.

«Безусловно, для нас важно присутствие [НАТОвской «коалиции желающих»]. Безусловно, не все согласны на это. И есть еще парламентское измерение – даже если лидер державы готов помочь Украине, согласно конституции многих стран Европы, нужна поддержка парламентов таких действий».

Зеленский уточнил, что «присутствие обязательно» для войск Британии и Франции.

Таким образом, Зеленский вместо выполнения требований России продолжает забалтывание. Он заверил, будто не держится за кресло и даже поручил Верховной раде готовиться к потенциальной возможности выборов. Но, уточнил Зеленский, Запад должен помочь вынудить Россию объявить перемирие.

«Мы еще не дошли ни до выборов, ни до референдума, давайте сделаем все документы гарантий безопасности. Не понимая, что они у вас есть, как можно делать другие шаги?».

Зеленский также сделал важную оговорку, дающую понимание, что Киев просто тянет время.