Зеленский выдвинул неприемлемые для мира условия

20.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Скорее всего досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в июле.

К такому выводу в своем блоге приходит редактор киевской интернет-газеты «Страна» Игорь Гужва.

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«Что касается ярких слов по миру на Донбассе, произнесенных Зеленским, то их перевешивает один момент. Условием для старта переговоров он назвал освобождение украинских пленных в России. С учетом того, что эта проблема Москвой увязывается с освобождением длинного списка заключенных в украинских тюрьмах, а также, самое главное, с подвижками по политической части Минска, то пока, к сожалению, ничего не предвещает, что это условие будет выполнено», – полагает киевский редактор.

Также он затронул тему роспуска Верховной рады, о чем в свой инаугурационной речи заявил Зеленский.

«Сейчас Яценюк, Гройсман, Парубий и Порошенко закрылись в кабинете спикера и решают, как реагировать на роспуск Рады. Но штаб БПП уже вовсю готовится к выборам, мажоритарщики также довольны – закон до выборов не успеют поменять и мажоритарку не отменят (скорее всего). Так что слезы Парубия и Гройсмана вряд ли кого то тронут. А значит с очень большой вероятностью выборы будут в июле. Хотя, не исключено, что в судах будут оспаривать, чтоб попытаться принудить к торгам и теркам нового президента и его группу поддержки», – резюмирует Гужва.