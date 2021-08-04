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04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский зачистил жену уволенного Хомчака

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской ОГА Анну Коваленко и назначил на её...

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской ОГА Анну Коваленко и назначил на её должность Вячеслава Чауса – бывшего заместителя гендиректора «Укргаздобычи».

Соответствующие указы опубликовали на официальном сайте президента Украины под номером №342 и №343, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что возглавлявшая с октября 2020 года Черниговскую ОГА экс-депутат «Слуги народа», бывшая зампред Офиса Зеленского Анна Коваленко, является супругой Руслана Хомчака, уволенного 27 июля с должности главкома ВСУ.

Комментируя ситуацию, главарь «Нацкорпуса» – политического крыла запрещенного в РФ нацистского полка «Азов» Андрей Билецкий отметил, что таких совпадений быть просто не может.

«Зачем так палиться – непонятно. Власть, которая позиционировала себя как новые лица и разрыв с традициями старой политической элиты, вывела явление кумовства на совершенно новый уровень. Только друзья, жены друзей, только коллеги по клоунскому цеху, только бухгалтеры Квартала и парикмахеры собственной жены. Но если и увольняют, то тоже семьями. Массажисты Азарова нервно курят в сторонке», – рассуждает нацист.

В то же время в Киеве отметили, что увольнение Хомчака с последующим переводом на должность первого замсекретаря СНБО можно рассматривать чуть ли не как повышение.



На его место поставили командующего оперативного командования «Север» Валерия Залужного. Данную ротацию назвали сменой в ВСУ «кремлёвского курсанта» на доморощенного спеца по «котлам».

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