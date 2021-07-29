Зеленский захватывает СБУ ради таможни

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сместил глав некоторых отделов СБУ, чтобы они не мешали его людям «работать» на таможне.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил главный редактор сайта «Цензор» и пропагандист карательной операции против ЛДНР Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причина кадровых изменений в СБУ – борьба за власть и за контроль теневых финансовых потоков, к частности контрабанды. Об этом говорит, что одновременно был снят с должности Андрей Наумов (начальник управление внутренней безопасности СБУ – прим.), и Артём Капелюха – начальник управление по борьбе с контрабандой. Капелюха и Наумов уволены, потому что в борьбу за контроль над контрабандой вступили и другие группировки – главы Офиса президента Ермака и заместителя офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова», – сказал он.

Также Бутусов отметил, что Зеленский таким образом продвигает в силовые структуры своих друзей.

«Зеленский проводит изменение власть в пользу другой группировки, потому что мы понимаем, что своего друга детства Ивана Баканова уличить в коррупции не может, потому что это как бить по самому себе. У Зеленского очень ограничен круг людей, которым он доверяет, это должны быть специфические люди и у них должны быть свои функциональные должности», – добавил пропагандист.

Кроме того, главный редактор «Цензор» подчеркнул, что Зеленский убирает из СБУ всех, кто мог бы помешать Ермаку и Татарову перенаправить финансовые потоки к себе.

«Ермака и Татарова не назначишь на все должности, поэтому сейчас выбрали путь, по которому начали убирать тех, кто мешает Ермаку и Татарову «работать» на таможне. Это самое простое решение без открытия уголовных дел и заявлений – просто отстраняют людей, которые мешают, и по ним начинают работать ГБР и отстранять их от возможного возвращения всех этих процессов к себе в руки», – заключил

Напомним, ранее в Киеве заявили, что инициатором отставки главы МВД Украины Арсена Авакова , занимавшего эту должность с момента госпереворота 2014 года, стал глава офиса президента Андрей Ермак.