03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Зеленский запустил Кравчука, чтобы утопить в болтовне минский процесс – политолог


Киев назначил новым руководителем украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе непредсказуемого Леонида Кравчука, чтобы сбить с толку своих оппонентов и сорвать переговоры.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что у Кравчука кулуарно в среде политиков ходит такое прозвище как «Лис». Он действительно мощный и мудрый политик, который способен противостоять наибольшим аксакалам, не только в Украине, но и на всём постсоветском пространстве.

И тут его роль может быть достаточно полезной. Если говорить тактически, то это правильный шаг, когда сменили Кучму, который уже достаточно просчитан и понятен, его реакцию можно предсказать. А Кравчук – нормальный, логичный тактический ход, когда сменяется лидер, и уже сейчас непонятно, чего ждать от Кравчука другой стороне в наших переговорах», – сказал Кучер.

В свою очередь, политконсультант Николай Волгов выразил уверенность, что назначение в ТКГ одного из политиков, разваливших СССР, является попыткой Киева поиздеваться над представителями Москвы и ОБСЕ, а также максимально затянуть любые переговоры.


«Я думаю, ТКГ всё, приплыла. Назначение Кравчука – это тонкий троллинг. Во-первых, вспоминается его история с Беловежской пущей, которая закончилась распадом Союза. Во-вторых, назначение в ТКГ такого возрастного и уважаемого политика, но не влияющего на принятие каких-либо решений показывает, что это не то что почётная ссылка, а возможность Леониду Макаровичу уже перед полным уходом на пенсию совершить «дембельский аккорд».

Во-первых, он никуда не торопится, поэтому переговоры в ТКГ превратятся в патоку, в которой любые идеи будут застревать как мухи, тонуть. Это будет дальше превращаться в говорильню, в которой человек, который никуда не спешит, но имеет такой колоссальный опыт, мудрость и украинскую хитринку из серии «тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать», то голова будет болеть. Но не у украинской делегации, а у представителей других делегаций», – добавил эксперт.

Напомним, не прошло и недели с его назначения, как Леонид Кравчук заявил о необходимости привлечения к переговорному процессу США и других представителей «большой семёрки».

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