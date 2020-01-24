Зеленского подтолкнули на неумный поступок

24.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном форуме памяти Холокоста не обернется серьезными последствиями.

Об этом в комментарии телеканалу «112» заявил депутат Верховной рады от «ОПЗЖ» Вадим Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то дал ему очень и очень неумный совет. Человек, который ему это посоветовал, он как бы вычеркнул на сегодняшний день нас с того форума великих стран, которые собрались. Это был неумный совет, и пусть Зеленский сделает вывод из того, кто это ему посоветовал. Я не думаю, что будут какие-то серьёзные последствия, я думаю, все в Израиле понимают и молодость президента, и неопытность, думаю, тут как раз ничего страшного нет», – заявил политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский отказался принимать участие в работе Всемирного форума памяти жертв Холокоста, заявив, заявив, что он решил отдать место членов украинской делегации пострадавшим в годы войны.

При этом в Израиле разоблачили вранье украинского президента по этому поводу.