Зеленского попытаются свернуть уже летом – СМИ

16.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Правящее большинство в Верховной раде, представленное партией президента Владимира Зеленского, на грани распада.

Об этом пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент ПолитНавигатора».

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Издание напоминает, что несколько десятков депутатов ВР из провластной фракции «Слуга народа» подняли бунт и выступили против последних договоренностей в Минске, где было принято решение о создании Консультативного совета с участием представителей ЛДНР.

«Впервые часть партии Зеленского и его же фракции в парламенте (наспех собранная с бору по сосенке из свадебных фотографов, модных парикмахеров, безработных сомелье, ведущих свадеб и похорон, активных и пассивных бьюти-блогеров и прочей интеллектуальной элиты страны) выступила против президента, которому они клялись в верности и послушании. Впервые. Можно искать в этом влияние Коломойского, Ахметова или Авакова, иное стороннее влияние, но раньше такого не было. Монолит «слуг» треснул, покрывшись трещинами», – отмечается в публикации.

.«Трещины в правящей партии и ее фракции в парламенте, радикализация настроений в обществе и все усиливающаяся активность радикалов и «вытиранов» АТО – это нехорошие симптомы для Зеленского, сбросить которого с президентского поста могут попытаться уже этим летом или ближе к нему.

Сам он по-прежнему остается нерешительным и непоследовательным и, чем дальше, тем больше зависит от того, станут ли защищать его украинские олигархи своими деньгами и частными армиями или откажутся, отдав на потеху толпе. Во всяком случае, возглавляющий МВД Арсен Аваков, в истории с Сивохо, наглядно показавший Зеленскому, за кем сила и улица, вряд ли станет прикрывать столь слабого президента, после которого его шансы превратиться в единоличного лидера значительно увеличатся», – прогнозирует газета.

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