Зеленскому досталось от Корнилова за кощунство о «прапоре перемоги»

11.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Владимир Зеленский в своей речи ко «дню примирения» и Дню Победы побил все возможные рубежи кощунства и цинизма, выражая гордость за украинца со Знаменем Победы над рейхстагом, за демонстрацию которого в современной Украине можно запросто получить уголовную статью.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой речи меня поражало всё. Человек начал, что под сине-жёлтым «прапором» мы отмечаем, закончил – смотрите, под сине-жёлтым флагом мы отмечаем в свободной Украине, а в середине говорит, что в 1943-м в оккупированном немцами Киеве это было невозможно. Он, наверное, не подозревает, что немцы, войдя в любой украинский город, сразу два флага вешали на всех админзданиях – свастику и тот самый сине-жёлтый «прапор».

Он, наверное, не знает, что в Бабий Яр тысячи киевлян, в первую очередь евреев, но там и русские были, кто угодно, вели боевики с сине-жёлтыми повязками. Эти оуновцы-мельниковцы, пришедшие в обозах немцев и выполнявшие самую грязную работу», – заявил Корнилов.

«Но главное кощунство – по поводу Береста и «прапора перемоги». Заявлять это в стране, где людей арестовывают за этот флаг! И он теперь гордится, что этот флаг этнический украинец, среди прочих, вешал на Рейхстаг. Это верх кощунства – в Очакове человека схватили за этот «прапор перемоги», которым гордится Зеленский. Сейчас грозит уголовный срок, поскольку ему ещё приписали сопротивление полиции, ему светит до пяти лет даже не условного срока. И президент Украины выходит и с гордостью рассказывает. Причём, я посмотрел, в тексте у него «Прапор Перемоги» с большой буквы – Знамя Победы. В стране, где это знамя тянет на уголовную статью», – рассказал политолог.

При этом он напомнил, что Зеленский выступал 8 мая, в «день примирения». Именно в тот день под обстрелом ВСУ в Донецке погиб пенсионер 1938 г.р. , четвёртый гражданский с начала года, убитый украинскими боевиками.

«Родился в 38-м, детство провёл под бомбами, в оккупации во время Великой Отечественной войны, детство война у него отняла и старость отняла война. Жил на передовой, его постоянно обстреливали, и погиб от рук украинских карателей накануне 9 мая», – добавил Владимир Корнилов.

Ранее отмечалось, что погибший в ДНР в начале апреля от украинского снаряда ребёнок « родился во время войны и умер по-военному ».