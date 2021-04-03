Погибший в ДНР ребенок родился во время войны и умер по-военному

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская группировка, задействованная в карательной операции на Донбассе, уже вновь использует запрещённые любыми конвенциями методы ведения войны

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире «Соловьёв live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы семь лет живем в этом состоянии. Когда-то тише, когда-то острее, но нет какого-то периода, когда бы мы сказали, что вот, «наступило перемирие». По факту, перемирия не было никогда. Были периоды, когда стреляли чуть-чуть меньше, были периоды, когда, вроде бы, нельзя было стрелять, но они использовали диверсионные группы, были периоды, когда мы закрыли границы, диверсионным группам усложнили им перемещение сюда, но они используют информационные методы войны, что тоже порой крайне опасно в нынешней ситуации. Но вот сейчас пошло обострение, они используют всё, святого нет ничего, используют беспилотные аппараты, используют снаряды, используют миномёты, используют запрещённые любыми конвенциями методы ведения войны. Свою технику прячут в жилых кварталах», – рассказал Пушилин.

«Да, мы не звери, как они, мы не будем стрелять по жилым кварталам, где они прячут технику. Но, послушайте, оттуда прилетают снаряды, это человеческие жизни.

Вот, мы говорим, там, это же не просто 10 человек погибло. Это десятки тысяч искалеченных судеб, тех близких, которые потеряли своих родных. Это дети, которые родились при войне и уже погибли при войне. Они другой жизни не видели вообще. Это вот то, с чем мы имеем на сегодня дело», – добавил глава ДНР.

Как ранее сообщалось, в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ, в Донбассе погиб пятилетний ребёнок. По уточнённым в НМ ДНР данным, мальчик погиб, его бабушка пострадала, трагедия произошла в посёлке Александровское, что под Углегорском.

Произошедшее также глубоко задело российского военкора Александра Коца.

«Просто прострелило от мысли, что погибший сегодня в Донбассе ребенок родился во время войны и умер по-военному. Он так и не узнал, что такое настоящая мирная жизнь с ее простыми детскими радостями», – написал Коц у себя в Telegram.