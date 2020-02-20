Земельный закон навсегда похоронит «Слугу народа» – эксперт

20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Внесение в Раду непопулярного закона об открытии рынка земли приведёт к тому, что команда Владимира Зеленского и его партия «Слуга народа» в течении ближайших месяцев развалятся на несколько групп.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил бывший офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже на теме земли происходит серьёзная политическая игра. Минимум полгода «Слуга народа» будет получать шишки и пендали от избирателей, и на выходе, к середине лета, уже согласно рейтингам группы «Рейтинг», «КМИС», «Разумков» явно и прямо показывают, что общество сейчас разделено, но по поводу продажи земли народ ропщет и будет роптать. И роптать он будет на «Слугу народа».

Пока Медведчук поставил их (команду Владимира Зеленского – прим. ред.) на растяжку старым, добрым и хорошим способом, как опытный политик, плюс ещё и международник, он заставил людей проигрывать», – сказал он.

По мнению Владимира Мулыка, летом этого года не выполнившая поставленной иностранными хозяевами задачи партия «Слуга народа» рассыплется на несколько фракций.

«Ничего ещё не делая, безынициативно, но, тем не менее «слуга» будет проигрывать. И я ещё уверен, что это монобольшинство к лету очень серьёзно посыплется.

Сама партия может рассыпаться на несколько фракций. Потому что те интересы, которые их объединяли гранты, которые раздают по этому поводу, транснационалы, которые хотят получить этот ресурс себе, скажут: «Вы не выполнили задание, будем менять формат». И этот формат будет меняться. За ширмой, естественно, далеко.

Если Зеленский будет противиться этому делу, то продолжатся очередные сливы, прослушки и кадровые шатания в спецслужбах, и в безопасности того же Зеленского.

Плюс надсмотрщики, которые стоят над ними – это САБ, НАБУ и ГБР, будут им очень сильно мешать», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее киевский адвокат Татьяна Монтян заявила, что принятие закона об открытии рынка земли станет для Украины катастрофой и приведёт к кровавой резне по всей стране.