«Зерновой коридор» работает – не удивляйтесь ударам по Крыму

Ударам по Крыму не стоит удивляться, ведь, хотя это и не афишируют центральные российские СМИ, Украина без согласования с Москвой запустила «зерновой коридор», по которому прошло уже больше 300 судов.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал военный эксперт, капитан первого ранга Сергей Горбачёв. Он напомнил, что, по некоторым данным, Запад передал Украине до 300 крылатых ракет. Значительная часть уже применена и успешно сбита. Но, опять же, возникает вопрос: сколько их осталось, и сколько доставлено по новому маршруту?

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«Невозможно сказать, что они перевозят. А перевозить они могут крупногабаритные грузы, включая ракетное оружие, катера, до самолётов и вертолётов. Здесь трудно сказать, потому что трюмы объёмные, и что в них прячут – неизвестно. Судя по тому, что мы периодически сбиваем, в неделю в среднем 3-5 самолётов и вертолётов, я уже о дронах не говорю, украинские арсеналы активно пополняются. Опять же, если мы говорим о бронетехнике, за это время Запад поставил около 5 тысяч единиц бронетехники, в том числе тяжёлой техники. А Украина начинала войну всего лишь с 900 танками. То есть Запад поставил в 2 раза больше, чем было на момент начала войны. Все это дело мы перемалываем, но, тем не менее, их арсеналы, увы, обновляются периодически», – отметил Горбачёв.

Эксперт напомнил, что Германия уже заявила о начале производства на Украине бронетранспортёров по лицензии, которые начнут сходить с конвейера уже к концу зимы, а через полгода на территории Украины начнут выпускать боевые машины пехоты.

«Мы перемалываем всё это дело на фарш, а Запад поставляет. И это, не смотря на разного рода заявления о том, что Украине чего-то не хватает, людей, боеприпасов, техники – на самом деле всё у них компенсируется. Безусловно, ущерб они нам наносят. Но он не является критическим, в том числе, если говорить о корабельном составе. Эти данные закрыты, но у нас есть и гибель, и повреждение кораблей. И это активно устраняется, судоремонтники работают круглосуточно. Всё это дело мы стараемся восстановить», – заверил военный и подчеркнул, что основная судьба СВО решается на сухопутном фронте. А флот, как и в период Великой Отечественной войны, содействует фронтам с морских направлений.

Газета The New York Times накануне сообщила, что Украина запустила «зерновой коридор» на полную мощность, наплевав на предостережения России. Хотя ранее Минобороны РФ заявляло, что все идущие в них суда будут рассматриваться как способ доставки оружия ВСУ.

Газета утверждала, что объемы перевалки по несогласованному с Россией коридору превысили показатели времен «зерновой сделки».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что значительная часть черноземов Украины скуплены Западом, и именно в его интересах вывозится зерно за границу.