Одесские «жидобандеровцы» соревнуются, кто больше всех обложит дизайнера Лебедева словами из трех букв

Казалось бы, Артемий Лебедев поприкалывался над Дудем в очередном интервью, а вонь в Одессе стоит хуже, чем от МакДональдса и львовского мусора вместе взятых.

Еще бы, ведь на каждом шагу Одесса утыкана придуманным российским дизайнером якорем-сердцем, официальным символом города.

Напомню, что в интервью Дудю Лебедев сказал:

«Я хочу на прямом самолете «Аэрофлота» Москва — Одесса летать туда, и в ресторане «Дача» у Саввы Либкина жрать, мне нравится. Люблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможно, а потом вдруг стало невозможно».

И что тут началось! Ой-вей!

Сразу дам Лебедеву совет — все же плохо, когда наружу выходит поверхностное отношение к вещам, ведь жрать у «жидобандеровца» Либкина давно не вкусно — даже варенье в пирожках он заменяет на дешевые расплавленные «барбариски» (бо цэ Украина, диты), а если посмотреть его видосы, где он слюнявит пальцы, а потом ковыряет ими форшмак, жрать не захочется уже вообще. Никогда.

Но это лирика. А вот, что ответил Лебедеву сам Либкин. Правда, его ответ был запикан даже на Украине.

«Обычно я свободно общаюсь на украинском, но этому (пи-и-и) Теме отвечу на русском. Так, чтобы ему было все понятно. Артемий, просто иди на (пи-и-и). Одессы тебе не видать, хоть ты будешь с голубой челкой, хоть с желтой, хоть с оранжевой. Сиди в Москве и соси московский (пи-и-и) у Путина. Это все, что тебе осталось. Точка».

Вот так «интеллектуально» отреагировал поганый ресторатор, до 14-го года пытавшийся открывать в Белокаменной свои рыгаловки и издавать там кулинарные книги, а когда не получилось, ставший одним из рупоров майдана и тем, кто глумился над одесситами, сожженными в Доме профсоюзов 2 мая. И — внимание — еще месяц назад заявлявший, что украинский язык не учил даже в школе.

Но тут пошел целый флешмоб — к «воши» внезапно присоединился и мэр Одессы Геша Труханов (во уровень!), которому понадобилась срочная реабилитация после того, как опрос в его телеграм-канале показал, что количество одесситов, выступающих против переименования улиц на нацистский лад, превосходит тех, кто за, после чего нацики снова натравили на него СБУ.

«Посмотрел интервью одного шлимазла [по-еврейски «неудчника» — гопота любит это слово] российского, Лебедева… Во-первых, я благодарен Савве за его жесткую позицию и конкретный посыл. Это очень правильно, очень в точку, это уже наша украинская традиция посылать туда… Хочу сказать этому быдлу: «жрать», «девки» — это у вас, в вашем стойле, в котором вы стоите, именно там вы жрете и смотрите на телок. А Одесса — интеллигентный город, украинский город. В нем смачно кушают и живут очень красивые люди — девушки, женщины, поэтому очень хорошо, что у вас нет возможности сюда приехать и мы не видим ваши рожи. А мы живем, развиваемся, несмотря на то, что вы пытаетесь каждый день сломать нас ракетами…».

Насчет культурных девушек, а не девок, то Труханов явно переиграл — после того, как некая «моторная жиночка» посрала посреди города на аллее погибшим вэсэушным героям и подтерлась флагом, это излишне — это еще десятилетия можно просто молчать (дайте ему краткий курс Станиславского).

Насчет развития — ну тоже такое… А кто на днях записывал ролик с просьбой платить коммунальные услуги, которые одесситы не платят (когда «развитие», то ясно же — нечем)? Кто, Пушкин? Угу, Херушкин, в которых теперь переименовали все одесские улицы…

Ну и про рожи (если Либкина, конечно, мало) — к флешмобу присоединился и «видный ученый» из института нацпамяти Гуцалюк:

«Попутного тебе, Артемушка, якоря в сраку, что ты тут втулил. Забирай. Х… вам, кремляди, а не Одессу!».

Что интересно, сам Лебедев вряд ли помнит все, что наговорил Дудю (хотя, там явно есть вопросы), а вот одесские… как там, «шлимазлы»? — помнят. И главное, что в ответах они акцентируют внимание на голубом цвете волос оппонента (во время создания символа города он их не смущал), много рассуждают о гениталиях. Вот слушаю их, а в голове вертится «Голубая Луна (голубая), голубая, как никто его любила голубая Луна».

Это же до какой степени надо бояться СБУ, чтобы так позорно орать на весь мир «Лебедев, мы не имеем к тебе отношения!».

Но, кстати, на месте эсбэушников я бы поинтересовался, «а какого дидька лысого» они интервью с врагами Украины и обитателями «Миротворца» смотрят? И почему обычных людей за это «на подвал», а этим — вольница? Ведь если бы одно дерьмо утонуло в другом, сколько бы народа в одночасье вздохнуло!