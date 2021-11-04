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04.11.2021 21:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Ждём русские регионы Украины в составе ДНР – Пушилин

Новости УкраиныКак только, благодаря программе развития на 2022-2024 год, республики Донбасса приблизятся к уровню жизни...

Как только, благодаря программе развития на 2022-2024 год, республики Донбасса приблизятся к уровню жизни российских регионов, оставшаяся часть Украины задумается о присоединении.

Об этом в эфире YouTube-канала «Спутник на русском» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас с ЛНР уже принята программа развития на 2022-2024 год. То есть, по сути, за 2-3 года мы сделаем всё возможное, чтобы ситуация поменялась, и она приблизилась к уровню жизни наших граждан соседней Ростовской области.

Соответственно, это совершенно уже другой уровень жизни соотносительно с другими регионами Украины. Поэтому впору тогда уже рассуждать, на тот период рассуждать, чтобы оставшаяся часть Украины присоединилась быстрее к нам, а мы со своей стороны всегда открыто говорили и заявляли о том, что мы за объединение исконно русских земель», – подчеркнул Пушилин.

Отметим, ранее в Киеве на экспертном уровне дали прогноз, что в следующем году на Украине социальные стандарты останутся заниженными, а число получателей субсидий продолжит сокращаться.

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