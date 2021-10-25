Бюджет Украины на 2022 год фиксирует эпоху бедности в «незалежной»

25.10.2021 20:47 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В следующем году социальные стандарты в Украине останутся заниженными, а число получателей субсидий продолжит сокращаться.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть на все социальные показатели, то, к сожалению, правительство продолжает позорную, печально известную политику, когда все социальные стандарты закладываются в проект бюджета практически вдвое меньшими, чем те фактические показатели, которые определяет то же Министерство социальной политики. Например, это прожиточный минимум для людей, которые потеряли трудоспособность, которая равняется минимальной пенсии. Прожиточный минимум для таких людей в текущих ценах за сентябрь текущего года составлял уже 3692 гривны. Понятно, что в январе следующего года он будет ещё больше. Фактически они уменьшили вдвое все социальные стандарты. Понятно, если базовые социальные стандарты записываются вдвое меньше, чем прожиточный минимум, то пропорционально меньшими будут и все остальные социальные расходы. Минимальная заработная плата вырастет всего на 200 гривен в следующем году», – отметил Андрей Павловский.

При этом правительство выделило новую категорию социально незащищенных граждан – судьи, прокуроры, работники налоговых органов.

«Прожиточный минимум у нас определяется для основных социальных групп, например, дети до 6 лет, 6 до 18 лет, трудоспособные люди, нетрудоспособные люди. Но у нас правительство добавило одну интересную социально-демографическую категорию незащищённых лиц, для которых определяют отдельно прожиточный минимум – судьи, прокуроры, работники налоговых органов. Это незащищенные группы населения, и для них нужно отдельной строчкой прописывать прожиточный минимум в законе о бюджете», – сказал эксперт.

Финансирование субсидий продолжает сокращаться, и это значит, что все меньше людей смогут их получить.

«Я бы обратил внимание на финансирование субсидий в следующем году. На это выделяется порядка 38 млрд гривен. Это всего на 3 млрд больше, чем в этом году. При этом в этом году не хватило на субсидии 12 млрд гривен, и сейчас Верховная Рада срочно на прошлом пленарном заседании выдавала добавляла эти 12 млрд гривен. Почему сразу не заложить всю сумму, необходимую в следующем году? Зачем принимать бюджет с явно заниженными деньгами на социальную помощь? Или правительство не может элементарно спрогнозировать, что будет с субсидиями, или оно сознательно проводит политику на физическое уменьшение количества семей, которые имеют право на получение субсидии. Известно, что если в декабре 2017 года 7 млн домохозяйств получали субсидию, то на начало этого отопительного сезона – 3 млн, а сейчас остаётся два с половиной млн. Это произошло потому, что каждый раз правительство принимает постановление, которым правила предоставления субсидии делают более сложными, и целые категории населения теряют это право, число получателей субсидий сокращается. Понятно, что с точки зрения чиновников Минфина субсидии – это непродуктивный груз, поэтому их нужно всячески сокращать. Правительство идёт путём сокращения числа людей, который имеет право на получение субсидии. Если сказать кратко с точки зрения социальной – и на этот год, и на следующий год бюджет не является бюджетом окончания эпохи бедности. Наоборот, это будет бюджет продолжения эпохи бедности. Все социальные показатели фактически заморожены. Формально правительство увеличило все цифры на 8% – это уровень инфляции 6%, и добавили ещё 2%», – подытожил Андрей Павловский.