Жириновский ответил отпиской на призыв помочь пророссийскому активисту, арестованному в Казахстане

21.09.2021 18:48 (Мск), Санкт-Петербург, Вадим Егоров

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично ответил на просьбу активистки из Санкт-Петербурга Виктории Прохоровой, обеспокоившейся судьбой русофила из Казахстана Ермека Тайчибекова.

Общественница попросила лидера ЛДПР поспособствовать в предоставлении Тайчибекову, осужденному на семь лет строгого режима, гражданства и политического убежища в России.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Жириновский, судя по подписи и тексту письма, лично ответил Прохоровой на ее запрос.

«Я получил от вас письмо, спасибо, – написал в ответе лидер ЛДПР.- В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» отклоняются заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданство Российской Федерации, поданные лицами, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Желаю успехов и крепкого здоровья!».

Никаким образом желания поучаствовать в судьбе казахского русофила и узника совести Жириновский не высказал.

По последним данным, перенесший несправедливый приговор и тяжелую болезнь в стенах СИЗО (по его личным ощущениям, вопреки заключениям тюремных медиков, предположительно коронавирус) Ермек Тайчибеков готовится к этапированию в колонию, при этом карательная система Казахстана намерена повесить на него новые обвинения в оскорблении судьи и президента Казахстана.

Напомним, что ранее брат Ермека – Марлен, в «открытом обращении-прошении к Российской Федерации» попросил Москву предоставить политзаключенному политическое убежище.