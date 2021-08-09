Жириновский предрекает превращение всей Украины в Крым и Донбасс

Украина является незаконным государством, дискриминирующим подавляющее большинство своего населения – русских.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Граждане, живущие, где-то должны там проживать, и заявление Зеленского о том, что кто куда должен ехать, чудовищно. Никто не может им приказывать, куда ехать. Запрещать русский язык Зеленский не имеет права, закрывать телерадиовещание на русском не имеет права.

Если взять территорию нынешней Украины, там везде живут русские. Есть те, кто себя открыто признаёт русскими, а есть те, кого заставили с 1920 года быть украинцами, потому что украинские коммунисты записывали всех в украинцы, и переходить на украинский язык – это преступление.

Поэтому вся эта территория под жёлто-синим флагом незаконна, и придёт день, когда всё будет, как в Крыму или Донбассе» – сказал Жириновский.